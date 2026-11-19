El hombre, de 44 años, era uno de los cinco trabajadores que habían quedado internados en estado crítico tras el siniestro. Los otros cuatro continúan hospitalizados.

Hoy 09:24

La explosión que se produjo el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana murió uno de los trabajadores de MetroGAS que permanecían internados en grave estado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Con su fallecimiento, ya son dos los operarios que murieron como consecuencia del incendio provocado por una fuga de gas.

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El hombre, de 44 años, era uno de los cinco trabajadores que habían quedado internados en estado crítico tras el siniestro. Los otros cuatro continúan hospitalizados y, hasta el momento, no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución.

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“Era un empleado con una trayectoria muy extensa en la compañía. Desde el primer momento estamos acompañando a su familia”, escribieron desde MetroGAS en un comunicado.

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 9.45, cuando una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista de MetroGAS dañó una cañería de media presión durante trabajos de renovación de la red.

La rotura provocó una importante fuga de gas que derivó en un incendio y una posterior explosión. Las llamas alcanzaron casas y comercios de la zona y los vecinos debieron ser evacuados mientras se desplegaba un importante operativo de emergencia.