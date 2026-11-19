"Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha" es el plato fuerte de los estrenos de este jueves. Además, se suman "La asistente de la morgue" y "Yo soy Rocky".

Hoy 09:58

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades que se suman a la grilla de propuestas con una nueva entrega de la franquicia Los juegos del hambre como destacada. Pero además, llegan la cinta de terror "La asistente de la morgue" y la biopic del legendario Sylvester Stallone "Yo soy Rocky".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha . Se sitúa en Panem 24 años antes de la historia de Katniss Everdeen. En la mañana de la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, el joven Haymitch Abernathy descubre que ha sido elegido para participar en una edición mucho más cruel que las anteriores. Conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, esta competencia obliga a cada distrito a entregar el doble de tributos. Mientras el Capitolio convierte la violencia en espectáculo, Haymitch deberá enfrentarse a una arena despiadada y a un sistema decidido a controlar hasta el último destello de esperanza.

La asistente de la morgue . Rebecca Owens comienza su nuevo trabajo como asistente en una pequeña funeraria de Connecticut, ayudando en las tareas nocturnas de embalsamamiento bajo la supervisión del reservado Raymond Delver. Lo que parecía un empleo tranquilo pronto se transforma en una experiencia inquietante. Durante una de sus primeras guardias, Rebecca descubre que algunos de los cadáveres que llegan a la morgue esconden algo más que un pasado humano. Entre rituales extraños, presencias invisibles y voces que parecen surgir de los propios cuerpos, la joven comprende que la funeraria no es simplemente un lugar para despedir a los muertos… sino también un campo de batalla contra fuerzas demoníacas. Atrapada durante la noche entre cadáveres, secretos familiares y entidades que buscan poseerla, Rebecca deberá descubrir la verdad antes de convertirse en la próxima huésped de un mal antiguo.