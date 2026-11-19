La defensa volvió a solicitar la postergación de la instancia judicial. En paralelo, trascendió que la hermana del imputado podría ser indagada por una denuncia que habría presentado en 2020 y que nunca llegó a la Fiscalía.

Hoy 09:39

Por segunda vez fue suspendida la audiencia prevista en la causa que investiga a Fabricio Biazzoni, imputado por presuntos abusos sexuales contra tres menores de 9, 10 y 11 años en el barrio Primera Junta. El nuevo pedido de postergación fue realizado por su abogado defensor, Martín Rojas Pavón.

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La primera suspensión había sido solicitada por el letrado por problemas de salud. En esta oportunidad, volvió a requerir que la audiencia no se realizara, aunque hasta el momento no se habían conocido los motivos que fundamentaron el planteo.

Biazzoni se encuentra imputado por el delito de abuso sexual doblemente ultrajante en concurso real de delitos. La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Juárez, quien lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y reunir las pruebas correspondientes.

Una denuncia anterior de su hermana

Por otra parte, fuentes vinculadas con la investigación señalaron que la hermana del imputado lo habría denunciado en 2020 por situaciones que podrían tener relación con la causa actual.

De acuerdo con esa información, aquella presentación nunca habría llegado a la Fiscalía. Sin embargo, luego de que se hiciera pública la imputación contra Biazzoni, la mujer fue convocada para ratificar la denuncia.

Entre este jueves y viernes podría ser indagada en el marco de las actuaciones que se desprendan de esa presentación. Según las fuentes consultadas, la denuncia contendría datos precisos que podrían tener relevancia para la investigación.

En ese contexto, no se descarta que la Fiscalía evalúe una modificación de la calificación legal, con la posibilidad de incorporar el agravante por el vínculo y que la imputación pase a ser abuso sexual doblemente ultrajante agravado por el vínculo.

Por el momento, esa eventual modificación no fue confirmada oficialmente y dependerá de las medidas que disponga la Fiscalía y de los elementos que se incorporen al expediente.