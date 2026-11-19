La Cámara alta fue convocada para las 11 con el objetivo de darle sanción definitiva al nuevo régimen de prestaciones y pensiones por discapacidad. El temario también incluye la Ley de Tierras, el Tratado de Patentes y la Ley Joaquín.

Hoy 11:18

El Senado de la Nación fue convocado a sesionar este jueves, desde las 11 de la mañana, en una jornada legislativa que tendrá como principal objetivo convertir en ley el nuevo régimen de prestaciones y pensiones por discapacidad, una iniciativa que cuenta con el respaldo de las distintas fuerzas políticas.

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El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca garantizar la continuidad de los beneficios establecidos en la emergencia nacional vigente, cuyo vencimiento está previsto para diciembre de este año.

La agenda parlamentaria también contempla el tratamiento de la Ley de Tierras, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, entre otras iniciativas que cuentan con media sanción de Diputados.

El temario fue acordado este miércoles durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con la participación de representantes de los diferentes bloques.

Qué establece la nueva Ley de Discapacidad

La iniciativa mantiene los principales beneficios contemplados en la Ley 27.793, aunque propone eliminar su carácter de emergencia para establecer un régimen permanente de protección y financiamiento.

Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo, y su compatibilidad con el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles y se cumplan los requisitos correspondientes.

Además, el proyecto conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, vinculado con la inflación.

También garantiza la cobertura médica básica mediante el programa Incluir Salud y dispone que los recursos presupuestarios destinados al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

En materia de controles, contempla auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con garantías para los beneficiarios.

Por otra parte, incorpora un cronograma para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

La Ley de Tierras y otros proyectos que tratará el Senado

Otro de los temas centrales será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone restablecer la Ley de Tierras, cuya derogación había sido dispuesta mediante el DNU 70/2023.

La iniciativa busca recuperar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, con un límite general del 15% de la superficie rural, además de incorporar modificaciones en materia de expropiaciones y desalojos.

También se debatirá la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que regresó al Senado luego de recibir modificaciones en Diputados. El texto contempla una reserva al capítulo II, vinculada con el examen preliminar internacional de patentes, en respuesta a planteos de la industria farmacéutica nacional.

Finalmente, el temario incluye la Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, tanto públicas como privadas.

El proyecto dispone controles sobre arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza, con el objetivo de prevenir accidentes derivados de instalaciones deficientes o de la falta de mantenimiento.

De esta manera, el Senado afronta una jornada de importantes definiciones legislativas, con la nueva Ley de Discapacidad como principal eje del debate y la posibilidad de dar sanción definitiva a distintas iniciativas antes del cierre del período de sesiones ordinarias.