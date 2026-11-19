El Fiscal Rafael Zanni dialogó con Diario Panorama y brindó mayores detalles del hecho que tiene como principal responsable a un agente de policía.

Hoy 12:19

Durante la madrugada del martes un agente de la Policía de la Provincia, que cumplía servicio en la Unidad Táctica Motorizada de la Departamental N° 6 de Termas de Río Hondo, cometió un robo en un comercio desde donde se llevó una suma de dinero en efectivo superior a los 3 millones de pesos.

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El fiscal Rafael Zanni, quien tiene la causa a su cargo, brindó datos relevantes a Diario Panorama de lo ocurrido entre las 5 de la madrugada y las dos de la tarde del miércoles 18, horarios entre los cuales el agente Luis Alberto Valor (24) cometió el robo y fue detenido.

Permiso y robo

Valor había solicitado permiso para retirarse antes de que finalizara su turno (entró a las 18 del martes y concluía a las 6 del miércoles), tras lo cual en la moto de su padre (Honda Wave de color rojo) arribó hasta el local comercial donde tras destruir la puerta, ingresó y se apropió del dinero que había en la caja.

Un dato que resaltó Zanni, es que Valor tenía conocimiento del movimiento del lugar, ya que en los recorridos habituales que realizaban durante su patrullaje, solían parar al frente del comercio. Además queda a unas dos cuadras de la Departamental N° 6.

Al momento de cometerse el robo, en el fondo del comercio se encontraba durmiendo el dueño del inmueble, quien al despertarse por el ruido fue hacia el lugar y pudo observar a una persona de estatura elevada, quien al verse sorprendido huyó del lugar en una motocicleta roja.

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Investigación

En un primer momento el dueño del inmueble, de apellido Ovejero, indicó que se podrían haber llevado unos dos millones de pesos. Luego el dueño del negocio, de apellido Cebrian, indicó que había tenido una buena recaudación y había dejado más de $6.000.000 en efectivo.

Personal de Criminalística llegó al lugar y procedió a recopilar pruebas, entre ellas videos registrados por las cámaras de seguridad del comercio y de las inmediaciones.

El fiscal Zanni valoró las pruebas recolectadas y solicitó al Juez de Control y Garantías Silvio Sálice, la orden de allanamiento, detención y secuestro de elementos contra Luis Alberto Valor, agente de la Policía de la Provincia, medida que fue autorizada.

Entre las pruebas aportadas, y que no dejaban lugar a dudas de la identidad, más allá de la estatura del agente (alrededor de 1,90mts.), es un tatuaje en su pantorrilla derecha en homenaje a la última Copa del Mundo ganada por la Selección Nacional.

Allanamiento

Alrededor de las 14 horas, una comisión policial integrada por personal de Robo y Hurto y División Criminalística arribó al domicilio de Valor en Ruta Prov. 93 de la localidad de Vinará, donde procedieron a ejecutar la orden judicial solicitada por el fiscal Rafael Zanni.

Allí se detuvo a Valor, se secuestró el motovehículo perteneciente a su padre. También ropa y sobre todo un monto superior a los tres millones de pesos.

Una parte del dinero la tenía en una mesa de luz en su habitación y la otra parte del dinero lo entregó de manera voluntaria su progenitor, efectivo que estaba dentro de una mochila.

Ahora la Justicia seguirá delante con los siguientes pasos de la causa, como así también tratar de esclarecer otros puntos con respecto a la salida antes de finalizar su turno y posibles responsabilidades compartidas.