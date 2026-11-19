Agentes de la División Prevención de la Departamental 13, realizaban un recorrido preventivo cuando advirtieron la presencia de los delincuentes.

Hoy 11:40

Alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves, la tranquilidad del barrio Obrero en Añatuya se vio alterada cuando dos hombres fueron sorprendidos en plena maniobra delictiva.

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Mientras los agentes de la División Prevención de la Departamental 13, realizaban un recorrido preventivo por la intersección de Av. San Martín y calle Gorostiaga, advirtieron la presencia de un sujeto en actitud sospechosa junto a una combi blanca en aparente estado de abandono y una camioneta Ford Ranger.

Al acercarse e inspeccionar los vehículos, los efectivos descubrieron a un segundo hombre en el interior de la combi sustrayendo cables, ópticas delanteras y una ventanilla, mientras que de la camioneta ya habían sacado un estéreo.

Rápidamente, los uniformados redujeron a ambos implicados, quienes —según fuentes policiales— ya son conocidos en el ambiente delictivo local, de apellidos Jaimes y Aseguín.

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Tras asegurar el procedimiento, el personal entrevistó al propietario del inmueble de calle Gorostiaga, quien explicó que los vehículos pertenecen a su hermano, residente en la esquina de Av. San Martín y Gorostiaga. Al ser informado, el damnificado se hizo presente y reconoció los elementos sustraídos como propios de sus rodados, por lo que fue invitado a radicar la denuncia correspondiente en la Comisaría Comunitaria N° 41.

En cuanto a los detenidos, fueron trasladados inicialmente en el móvil policial hacia el Hospital Zonal para su examen médico. Luego quedaron alojados en la Comisaría N° 41, a la espera de las directivas del fiscal de turno.

De este modo un patrullaje preventivo de madrugada evitó que se consumara el desguace de dos vehículos en el Barrio Obrero y puso tras las rejas a dos viejos conocidos de la policía.