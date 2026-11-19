Un hombre de 33 años fue detenido en Berazategui luego de una intensa persecución policial que comenzó tras el asalto a una mujer para robarle el celular. Durante el operativo, el sospechoso recibió un disparo en la pierna derecha y quedó a disposición de la Justicia.

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El episodio ocurrió el martes al mediodía, cuando el delincuente interceptó a la víctima en la intersección de las calles 14 y 140. Según la información del caso, el hombre se desplazaba en una motocicleta Kawasaki 400. Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 1° comenzaron a buscarlo y lograron localizarlo en las inmediaciones de 13 y 138.

Al advertir la presencia policial, el motociclista aceleró e intentó escapar por la avenida Florencio Varela hasta llegar a la colectora norte de la autopista Ricardo Balbín.

Allí, un patrullero le bloqueó el paso, pero el sospechoso realizó una maniobra para esquivarlo y retomó la fuga en sentido contrario.

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Durante el recorrido también se cruzó con otro móvil policial y se arrojó hacia un costado del asfalto para evitar que lo alcanzaran. Varios agentes participaron del seguimiento, incluido uno que circulaba en su vehículo particular.

La persecución terminó cuando la motocicleta chocó contra ese automóvil, a la altura de Florencio Varela y la colectora. El hombre cayó al suelo, pero intentó levantarse para continuar con la huida.

De acuerdo con la versión policial, en ese momento extrajo un arma de fuego y se produjo un enfrentamiento. Una subteniente disparó con su arma reglamentaria y lo hirió en la pierna derecha.

Tras reducirlo, los efectivos secuestraron la motocicleta, una pistola calibre 25 sin numeración visible y dos teléfonos celulares. Uno de ellos pertenecía a la mujer que había denunciado el robo.

El detenido quedó imputado por robo agravado por el uso de armas, atentado y resistencia a la autoridad. En la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Berazategui.