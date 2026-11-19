De cara a las elecciones del 25 de noviembre, integrantes de la Lista Verde N° 7 presentaron sus propuestas para el gremio bancario.

Hoy 20:06

De cara a las próximas elecciones de la Asociación Bancaria, previstas para el 25 de noviembre, representantes de la Lista Verde N° 7 dieron a conocer sus principales propuestas y plantearon la necesidad de fortalecer la representación sindical, promover la participación de los afiliados y recuperar distintos espacios de encuentro para los trabajadores y sus familias.

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Durante una entrevista, los integrantes de la agrupación señalaron que uno de sus objetivos centrales es construir un gremio de puertas abiertas, donde los empleados bancarios puedan expresar sus inquietudes y encontrar acompañamiento ante situaciones laborales.

“Queremos una Bancaria representativa, en el buen sentido de la palabra, representar a cada compañero, a cada afiliado, que no haya despidos”, expresaron.

En ese contexto, recordaron la situación de 14 trabajadores de la Caja Municipal que quedaron sin empleo y cuestionaron la respuesta de la actual conducción sindical frente a determinados reclamos laborales.

También señalaron que buscan recuperar las actividades sociales, recreativas y deportivas, además de impulsar nuevas iniciativas destinadas a las familias bancarias.

Propuestas de capacitación y participación gremial

Desde la Lista Verde destacaron que uno de los ejes de su proyecto es articular el trabajo bancario con la educación y la formación profesional, incorporando herramientas que permitan mejorar el desempeño de los empleados.

“Tenemos planeados diferentes tipos de proyectos para diferentes áreas. Hoy en día existen herramientas que ayudan también al empleado a mejorar”, explicaron.

Asimismo, plantearon la importancia de promover capacitaciones, actividades culturales y espacios de intercambio que contribuyan a fortalecer los vínculos dentro del sector.

Otra de las propuestas consiste en convocar asambleas y reuniones abiertas, donde los trabajadores puedan presentar iniciativas y participar de las decisiones gremiales, independientemente de su pertenencia a una agrupación.

“El gremio lo hacemos todos, La Bancaria es para todos”, remarcaron.

Buscan recuperar la confianza de trabajadores desafiliados

Los representantes de la agrupación indicaron que el padrón actual cuenta con 619 afiliados habilitados para votar, aunque señalaron que también existen empleados bancarios que decidieron desafiliarse del sindicato.

Según manifestaron, uno de los motivos de esa situación sería la disconformidad con la representación gremial.

Frente a ese escenario, aseguraron que buscarán acercarse a esos trabajadores para escuchar sus planteos e invitarlos a volver a participar de la organización.

“Queremos volver a abrazar, que se vuelvan a sentir parte de La Bancaria, de la familia bancaria, que vamos a estar para escucharlos”, afirmaron.

Finalmente, los integrantes de la Lista Verde N° 7 destacaron que cuentan con un equipo de trabajadores y profesionales que viene desarrollando propuestas desde hace varios meses.

Con las elecciones próximas, la agrupación busca ofrecer una alternativa a la actual conducción, centrada en la defensa de los derechos laborales, la capacitación permanente y una mayor participación de los afiliados en la vida sindical.