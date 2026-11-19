La actividad se desarrolló este jueves en la zona sur de la ciudad Capital, donde cientos de familias accedieron a su nuevo hogar. La iniciativa se enmarca en la política habitacional del Gobierno provincial y representa un importante avance para los beneficiarios.

Hoy 19:17

El barrio Parque del Río II, ubicado en la zona sur de la ciudad Capital, fue escenario este jueves 19 de noviembre de una importante jornada para cientos de familias santiagueñas. El gobernador Elías Suárez concretó la entrega de 510 viviendas, en el marco de las políticas habitacionales que lleva adelante el Gobierno de la provincia.

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Las nuevas unidades habitacionales, correspondientes al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), permitirán que las familias beneficiarias puedan acceder a su hogar propio, dando un paso fundamental hacia una mayor estabilidad y seguridad habitacional.

La concreción de este desarrollo constituye una de las acciones destinadas a ampliar el acceso a la vivienda en Santiago del Estero, mediante la ejecución de proyectos que buscan dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población.

De esta manera, 510 viviendas se incorporan al barrio Parque del Río II, consolidando el desarrollo habitacional de este sector de la Capital y brindando a sus nuevos propietarios la posibilidad de comenzar una nueva etapa en sus hogares.