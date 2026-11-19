Maite Fachola Salas, señalada como la tercera en discordia en la ruptura de la influencer y Juan Manuel Ramírez, negó cualquier infidelidad y cuestionó las versiones que la involucraron. Además, lanzó duras declaraciones sobre la hija de Ricardo Fort y le pidió que muestre pruebas.

Hoy 19:42

La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sigue sumando capítulos y ahora una nueva protagonista decidió salir a hablar. Se trata de Maite Fachola Salas, la entrenadora uruguaya que fue señalada como la supuesta tercera en discordia en el final de la relación. Lejos de evitar la polémica, la joven negó rotundamente haber mantenido un romance con su expareja mientras estaba de novio con la hija de Ricardo Fort y lanzó fuertes declaraciones.

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Durante una entrevista televisiva en el programa Intrusos, Fachola se mostró molesta por las versiones que comenzaron a circular sobre su relación con Ramírez. “Yo nunca robé un marido y no estuve con Juan Manuel”, aseguró, y dejó en claro que no acepta que se la responsabilice por la separación.

“Yo no soy tercera de nada, tengo amor propio y nunca salgo con un hombre que tiene novia, y menos mi ex”, insistió la uruguaya, quien mantuvo una relación de casi dos años con el joven antes de que este comenzara su noviazgo con Marta Fort.

La polémica comenzó después de que la influencer confirmara el final de su relación de cinco meses con Ramírez, a quien había conocido durante un casting amoroso organizado en el programa de streaming Blender. La noticia sorprendió a sus seguidores y dio lugar a distintas especulaciones sobre los motivos de la ruptura, entre ellas una supuesta infidelidad.

En medio de las versiones, Fachola explicó que su propia separación de Ramírez había sido de común acuerdo y que ambos atravesaban dificultades en la relación. “A mí no me dejó. Lo de nosotros fue de mutuo acuerdo”, aclaró, al tiempo que aseguró que no había existido una reconciliación entre ellos.

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando Maite se refirió directamente a Marta Fort. La joven cuestionó que se mencionara a otras personas como posibles responsables del final de una pareja y lanzó una frase contundente: “Son millonarias, son exitosas, pero te pueden dejar igual”.

Lejos de terminar allí, agregó otra declaración que rápidamente llamó la atención: “Lo único que tiene más que yo es plata. Después no tengo nada que envidiarle a Marta, la verdad. Sobre todo la autoestima”.

La entrenadora también desafió a quienes sostienen que existió una infidelidad a presentar pruebas concretas. “Si sabés algo, decilo y listo”, expresó, antes de pedir que, si existen conversaciones o imágenes que respalden las acusaciones, sean mostradas públicamente.

Por otra parte, Fachola defendió a Juan Manuel Ramírez y aseguró que durante el tiempo que estuvieron juntos conoció a una persona sencilla, trabajadora y muy cercana a su familia. Incluso consideró que la exposición mediática que adquirió durante su relación con Marta Fort pudo haber representado un cambio importante en su vida.

“Obviamente se metió en un mundo que capaz que no era para él y es totalmente válido”, manifestó. También descartó que su expareja buscara aprovecharse de la popularidad de la influencer y sostuvo que ciertos gestos de atención que tuvo con ella formaban parte de su personalidad.

Aunque aclaró que ya no está enamorada de Ramírez, reconoció que todavía mantiene un vínculo afectivo con él y su familia. “Yo lo quiero un montón, como yo sé que él a mí también. Hubo un cariño, hubo familia”, señaló.

Así, la ruptura de Marta Fort continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Mientras la influencer y su expareja ofrecen distintas versiones sobre el final de su noviazgo, Maite Fachola decidió despegarse de las acusaciones y defender públicamente su nombre, dejando en claro que rechaza haber sido la responsable de la separación.