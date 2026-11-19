Sindicatos, docentes, trabajadores de la salud y organizaciones sociales encabezaron movilizaciones en las principales ciudades del país. Las protestas apuntan contra la reforma tributaria impulsada por el Gobierno y los posibles recortes en el empleo público y los servicios sociales.

Hoy 19:32

Colombia vivió este jueves 19 de noviembre una jornada de fuertes movilizaciones contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en el marco del primer paro nacional desde su llegada al poder, hace tres meses. Miles de manifestantes salieron a las calles para expresar su rechazo a las medidas económicas impulsadas por la administración y advertir sobre sus posibles consecuencias para los trabajadores y los sectores más vulnerables.

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La protesta fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), distintas organizaciones sociales y sectores políticos de la oposición. El principal motivo del reclamo es el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa de reforma tributaria que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso colombiano.

Las movilizaciones comenzaron durante la mañana y tuvieron sus principales concentraciones en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. En la capital, distintas columnas de manifestantes recorrieron las principales avenidas rumbo a la Plaza de Bolívar, con banderas, pancartas y consignas contra las políticas del Gobierno.

La jornada también estuvo marcada por un importante despliegue de las fuerzas de seguridad. Mientras que en Bogotá las marchas se desarrollaron mayormente sin incidentes, se reportaron enfrentamientos aislados entre manifestantes y efectivos policiales en otros sectores del país, en un escenario de creciente tensión política.

Los motivos detrás del paro nacional

El principal cuestionamiento de las organizaciones sindicales apunta al contenido de la Ley de Rescate Económico, mediante la cual el Gobierno pretende fortalecer las finanzas públicas y contener el crecimiento de la deuda estatal.

Sin embargo, los sectores convocantes sostienen que varias disposiciones podrían incrementar la presión tributaria sobre trabajadores y familias de ingresos medios y bajos. También expresaron preocupación por los posibles recortes en organismos públicos, la reducción de puestos estatales y las modificaciones en los servicios de salud y educación.

Aunque el presidente De la Espriella anunció que retiraría las propuestas de aplicar mayores impuestos a productos de la canasta familiar y nuevas cargas al sector agropecuario, las centrales obreras decidieron mantener las movilizaciones al considerar que todavía existen medidas perjudiciales para amplios sectores de la población.

A estos reclamos se sumaron las críticas por eventuales privatizaciones de empresas estatales, las políticas de seguridad y la atención destinada a las comunidades afectadas por recientes emergencias.

Desde la oposición, el senador Iván Cepeda cuestionó el proyecto económico y advirtió que podría afectar especialmente a las familias de menores recursos. El legislador sostuvo que la reforma trasladaría parte del costo del ajuste fiscal a los trabajadores y a los sectores más vulnerables.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella defendió el derecho a la protesta pacífica, aunque advirtió que su administración no permitiría bloqueos de rutas ni acciones violentas durante las manifestaciones. Las autoridades dispusieron operativos de seguridad en diferentes puntos del país para acompañar el desarrollo de la jornada.

El paro constituye una de las primeras grandes pruebas de tensión social para la administración de De la Espriella, que asumió la Presidencia en agosto pasado y enfrenta cuestionamientos de sectores sindicales, estudiantiles y políticos por su programa económico.

Mientras continúa el tratamiento legislativo de la reforma tributaria, las manifestaciones de este jueves reflejan el creciente enfrentamiento entre el Gobierno y parte de la oposición, en medio del debate sobre el rumbo económico y social de Colombia.