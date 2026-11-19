El piloto argentino afrontará este jueves las primeras sesiones de entrenamiento del Gran Premio de Las Vegas, con el objetivo de volver a sumar puntos en la Fórmula 1.

Hoy 20:08

Franco Colapinto volverá a salir a pista este jueves en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde disputará las primeras prácticas libres de una nueva fecha del campeonato mundial. El piloto argentino buscará mejorar su rendimiento y cortar una racha de seis carreras consecutivas sin sumar puntos.

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Después de finalizar en el 13.º puesto en el Gran Premio de Brasil, el pilarense afrontará un nuevo desafío con Alpine, que llega a Estados Unidos con una actualización técnica destinada a mejorar el rendimiento de sus monoplazas.

La escudería francesa confirmó que ambos autos contarán con una mejora en el turbo del motor, cuyo objetivo será optimizar la potencia y permitir un mejor desempeño durante el fin de semana.

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

La actividad del argentino comenzará este jueves 19 de noviembre, desde las 21.30 (hora argentina), cuando se dispute la primera sesión de entrenamientos libres.

Posteriormente, los pilotos volverán a salir a pista para la segunda práctica, prevista para la 1 de la madrugada del viernes 20 de noviembre, debido a la diferencia horaria con Estados Unidos.

Estas primeras sesiones serán fundamentales para que Colapinto y su equipo evalúen el comportamiento del auto y comiencen a trabajar en la puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera.

Colapinto busca volver a sumar puntos

El piloto argentino intentará dejar atrás una seguidilla de resultados que lo mantuvieron fuera de la zona de puntos durante las últimas seis carreras.

Su última actuación dentro de los diez primeros puestos fue en el Gran Premio de España, donde consiguió finalizar en la séptima posición.

Desde entonces, Colapinto no logró volver a sumar, aunque buscará aprovechar las modificaciones introducidas por Alpine para mejorar su competitividad.

El antecedente más reciente fue el 13.º puesto conseguido en Brasil, resultado que ahora intentará superar en el circuito urbano de Las Vegas.

Dónde ver las prácticas libres de la Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de Las Vegas podrá seguirse en vivo en Argentina a través de ESPN y Fox Sports.

El cronograma inicial será el siguiente:

Jueves 19 de noviembre, 21.30: práctica libre 1.

práctica libre 1. Viernes 20 de noviembre, 1.00: práctica libre 2.

Con una actualización en su monoplaza y la necesidad de recuperar protagonismo, Franco Colapinto buscará comenzar de la mejor manera el fin de semana en Las Vegas, con la ilusión de volver a meterse entre los diez primeros y sumar puntos para Alpine.