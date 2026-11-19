Los bonos y las acciones argentinas cerraron una jornada de fuertes pérdidas, con retrocesos de hasta el 10% en Wall Street. El dólar oficial alcanzó los $1.585 y el mayorista llegó a $1.565, mientras el indicador de JP Morgan registró un salto de más de 80 puntos.

Hoy 18:41

Los mercados financieros argentinos atravesaron un jueves 19 de noviembre marcado por fuertes pérdidas, en medio de la incertidumbre internacional y una mayor demanda de cobertura cambiaria. El riesgo país volvió a superar ampliamente los 900 puntos básicos, las acciones argentinas registraron importantes caídas en Wall Street y el dólar oficial alcanzó su valor nominal más alto del año.

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El indicador elaborado por JP Morgan experimentó un salto de más de 80 puntos básicos y se ubicó en torno a las 930 unidades, con registros de hasta 931 puntos en las últimas actualizaciones. La suba representó un incremento cercano al 10% respecto de la jornada anterior y acercó al índice a su máximo anual, de 939 puntos, registrado el pasado 6 de noviembre.

Detrás de este movimiento estuvieron las fuertes pérdidas de los bonos soberanos argentinos en dólares. Los títulos Bonares y Globales retrocedieron alrededor del 3% en promedio, con caídas que llegaron al 4% en algunas especies, lo que volvió a elevar el indicador que mide el costo adicional de financiamiento del país frente a los bonos estadounidenses.

El dólar oficial volvió a subir y marcó un nuevo máximo

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró a $1.585 en el Banco Nación, con una suba de $5 respecto del miércoles. De esta manera, acumuló un incremento de $15 durante la semana y de $25 en lo que va de noviembre.

Por su parte, el dólar mayorista aumentó $5,50 y finalizó la rueda en $1.565, también en un nuevo récord nominal. Se trató de su cuarta jornada consecutiva de aumentos, en un contexto de mayor interés por la cobertura en moneda extranjera.

La tendencia alcista también se reflejó en las cotizaciones alternativas. El dólar blue llegó a $1.640, tras avanzar $10 durante la jornada, mientras que el MEP se ubicó alrededor de $1.644. En tanto, el contado con liquidación (CCL) registró un fuerte incremento y superó los $1.740, aunque las cotizaciones finales mostraron diferencias entre proveedores financieros.

La mayor demanda de divisas se produce en un escenario atravesado por las expectativas sobre el programa económico y las elecciones presidenciales de 2027. Distintos analistas señalaron que los inversores buscan proteger sus carteras ante posibles movimientos del tipo de cambio, mientras persisten las dudas sobre las condiciones de acceso al financiamiento internacional.

Las acciones argentinas sufrieron fuertes pérdidas en Wall Street

La jornada también fue negativa para las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Banco Supervielle encabezó las pérdidas, con una caída superior al 10%, mientras que BBVA y Grupo Financiero Galicia retrocedieron más del 6%.

Entre otras compañías importantes, YPF perdió alrededor del 5%, Mercado Libre retrocedió cerca del 4,8% y Vista Energy también operó en terreno negativo.

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval terminó con una caída cercana al 2%, de acuerdo con una de las últimas actualizaciones, hasta ubicarse alrededor de los 80.831 puntos. El sector bancario volvió a figurar entre los más afectados.

El retroceso de los activos argentinos acompañó una jornada de fuertes bajas en los principales mercados internacionales. En Estados Unidos, el Dow Jones cayó alrededor del 2,2% y el Nasdaq retrocedió un 2,3%, en medio de una mayor cautela de los inversores sobre las perspectivas económicas y el negocio de la inteligencia artificial.

La volatilidad se produjo también durante el histórico debut bursátil de Anthropic, una de las principales empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, cuya salida a bolsa concentró buena parte de la atención de Wall Street.

A este escenario se sumaron las tensiones geopolíticas y las preocupaciones por el abastecimiento mundial de petróleo, especialmente por los conflictos en Medio Oriente y las dificultades para el tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

En el plano local, el Gobierno de Javier Milei mantiene su compromiso con el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria. El Presidente aseguró recientemente que están garantizados los pagos de deuda hasta 2027 y rechazó la posibilidad de avanzar con una devaluación.

Sin embargo, el cierre de este jueves volvió a dejar señales de cautela entre los inversores, con un riesgo país cerca de sus niveles máximos del año, mayores cotizaciones del dólar y pérdidas generalizadas en los bonos y las acciones argentinas.