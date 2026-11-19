El mediocampista de 22 años atraviesa un gran presente en el Como de Italia y sus actuaciones despertaron nuevamente el interés del conjunto español.

Hoy 18:06

El futuro de Nicolás Paz vuelve a generar expectativas en el fútbol europeo. El mediocampista argentino de 22 años, que atraviesa un gran presente en el Como de Italia y se destaca con la Selección argentina, podría regresar al Real Madrid en el próximo mercado de pases, aunque la operación implicaría una importante inversión económica.

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El conjunto español analiza recuperar al futbolista surgido de sus divisiones inferiores, cuyas actuaciones en la Champions League y en el seleccionado nacional despertaron nuevamente el interés de la dirigencia merengue.

Según trascendió en España, Real Madrid tendría la intención de ejecutar la opción de recompra de 80 millones de euros que conserva sobre el jugador. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su regreso al Santiago Bernabéu.

La millonaria cláusula que podría definir su futuro

La situación contractual de Nico Paz presenta una particularidad. Durante el último mercado de pases, el Real Madrid tuvo la posibilidad de recuperarlo por 9 millones de euros, pero finalmente el mediocampista decidió continuar en Italia para seguir sumando minutos y consolidar su crecimiento futbolístico.

En ese contexto, Como desembolsó 60 millones de euros para adquirir el 50% restante de sus derechos, que se sumó a la mitad que ya había comprado en 2024 por seis millones.

De esta manera, el club italiano pasó a tener la totalidad de los derechos del futbolista, aunque el conjunto madrileño se aseguró la posibilidad de volver a incorporarlo mediante una cláusula especial.

La opción de recompra está fijada en 80 millones de euros y podrá ejecutarse en julio de 2027. Si el Real Madrid no utiliza esa posibilidad dentro del plazo establecido, deberá afrontar una eventual negociación bajo otras condiciones económicas.

El club español confirmó oficialmente la existencia de este derecho de recompra, aunque todavía no comunicó una decisión definitiva sobre su utilización.

Nico Paz se consolida en Europa y en la Selección argentina

Mientras se define su futuro, el mediocampista continúa mostrando un rendimiento destacado en el fútbol italiano, donde se convirtió en una de las principales figuras del Como.

Sus actuaciones también le permitieron ganar protagonismo en la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni, especialmente en esta nueva etapa del combinado nacional.

El futbolista viene de destacarse en la goleada por 7-0 frente a Costa Rica, disputada en Córdoba, donde convirtió dos tantos y volvió a demostrar su calidad técnica y capacidad para desequilibrar en ataque.

Su crecimiento alimenta las expectativas de los hinchas argentinos, que lo consideran uno de los jóvenes talentos con mayores posibilidades de asumir protagonismo en los próximos años.

Incluso, su nombre aparece entre los posibles candidatos a heredar en el futuro la histórica camiseta número 10 de Lionel Messi, aunque todavía se trata de una expectativa y no de una decisión deportiva.

Una decisión importante para el Real Madrid

Con el gran presente de Nico Paz, el conjunto madrileño deberá resolver si realiza una inversión de 80 millones de euros para recuperar a un futbolista formado en su cantera.

Por ahora, el argentino continúa siendo jugador del Como, donde mantiene la continuidad que buscaba cuando decidió permanecer en Italia.

La posibilidad de volver al Real Madrid sigue abierta, pero dependerá de la decisión de la dirigencia española y de las condiciones previstas en el acuerdo entre ambas instituciones.

Mientras tanto, Nico Paz continúa consolidándose como una de las grandes apariciones del fútbol argentino, con un presente que lo posiciona como protagonista tanto en Europa como en la Albiceleste.