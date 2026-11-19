El aporte económico será destinado a cubrir necesidades de funcionamiento de la institución educativa y colaborar con la organización del acto de colación de sus egresados.

Hoy 18:03

El intendente de Clodomira, Daniel Ruiz, anunció la entrega de un subsidio de $2.000.000 al Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N° 5, con el objetivo de acompañar el funcionamiento de la institución y contribuir a la organización del acto de colación de sus estudiantes.

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El anuncio se realizó este jueves durante una reunión en la sede municipal, donde el jefe comunal recibió a docentes y alumnos de tercer año para conocer las actividades que desarrolla el establecimiento, sus inquietudes y las principales necesidades de la comunidad educativa.

Como resultado del encuentro, Ruiz confirmó que el municipio brindará asistencia económica para afrontar distintos gastos institucionales y colaborar con la ceremonia de egreso.

"Desde el municipio brindaremos un subsidio de $2.000.000, destinado a acompañar la organización del acto de colación y cubrir gastos que hacen al funcionamiento de la institución", expresó el intendente.

El municipio reafirmó su acompañamiento a la educación

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la iniciativa forma parte de las acciones destinadas a fortalecer las instituciones educativas y acompañar la formación de jóvenes y adultos de la comunidad.

En ese sentido, destacaron que el aporte se enmarca en las políticas educativas impulsadas por la gestión local, en articulación con los lineamientos del Gobierno provincial encabezado por Elías Suárez.

Por su parte, Ruiz remarcó la importancia de mantener un contacto permanente con los establecimientos educativos para conocer sus necesidades y brindar respuestas.

"Creemos en la importancia de escuchar, acompañar y estar presentes, especialmente cuando se trata de nuestros jóvenes y de la educación. Seguimos trabajando por una comunidad con más oportunidades", manifestó.

Finalmente, el jefe comunal sostuvo que "apoyar a la educación es siempre una inversión para el futuro", al ratificar el compromiso municipal de continuar colaborando con las instituciones de Clodomira.