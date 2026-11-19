El entrenador argentino reconoció la jerarquía del Xeneize y explicó cuál será la estrategia del conjunto brasileño para la definición del sábado en Barranquilla. El Galo llega en medio de una racha negativa y con la presión de sus hinchas.

Hoy 18:37

La final de la Copa Sudamericana 2026 está cada vez más cerca y Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro, comenzó a palpitar el enfrentamiento ante Boca Juniors, que se disputará este sábado en Barranquilla, Colombia. El técnico argentino reconoció la dificultad del rival, pero aseguró que confía en sus futbolistas para conseguir el título continental.

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En declaraciones a la Conmebol, el exentrenador de Estudiantes de La Plata, Huracán y Colón se refirió al desafío que representa enfrentar al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena y dejó en claro cuáles son sus expectativas.

"Esperamos ganar, simplemente eso. También sabemos que el rival es difícil, es uno de los más grandes de Argentina y del continente. Pero tengo confianza en mi equipo, en mis jugadores", expresó Domínguez.

El plan de Atlético Mineiro para enfrentar a Boca

Al analizar cómo pretende disputar el encuentro decisivo, el entrenador adelantó que su equipo intentará igualar la intensidad y el carácter que caracteriza al Xeneize en este tipo de compromisos.

"Llegamos muy bien. Estamos enfocados en hacer un partido como el que ellos están acostumbrados a hacer, disputando todas las pelotas", sostuvo.

Las declaraciones reflejan la intención del conjunto brasileño de afrontar una final de máxima exigencia, en la que la intensidad y la disputa de cada pelota podrían resultar determinantes.

Atlético Mineiro buscará imponer su propuesta frente a un Boca que llega con la ilusión de conquistar nuevamente un título internacional después de 18 años.

Atlético Mineiro llega con una preocupante racha negativa

A pesar de la confianza expresada por Domínguez, el Galo atraviesa un momento complicado desde lo futbolístico.

En sus últimas siete presentaciones, entre la Copa Sudamericana, el Brasileirao y la Copa de Brasil, el equipo acumuló cinco derrotas consecutivas y dos empates, resultados que aumentaron la preocupación de sus simpatizantes.

La situación generó malestar entre los hinchas, quienes incluso se acercaron a un entrenamiento para reclamarles mayor compromiso a los jugadores antes de la definición frente a Boca.

"Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final", expresó uno de los simpatizantes durante el reclamo.

El mensaje también incluyó una advertencia sobre la intensidad con la que el plantel deberá afrontar el compromiso.

"Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada", agregó.

La oportunidad de revancha para el Galo

La final ante Boca también tendrá un significado especial para Atlético Mineiro, que buscará dejar atrás el recuerdo de la definición perdida en la edición anterior de la Copa Sudamericana.

En aquella oportunidad, el conjunto de Belo Horizonte cayó por penales ante Lanús, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, y se quedó a las puertas de la consagración.

Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez tendrá una nueva oportunidad de conquistar el trofeo continental y revertir el complicado presente deportivo que atraviesa.

Del otro lado estará Boca Juniors, que buscará sumar su tercera Copa Sudamericana, después de las conquistas de 2004 y 2005.

Con ambos equipos preparados para la definición, Domínguez apuesta a la personalidad y la entrega de sus futbolistas para superar al Xeneize, en una final que promete una intensa disputa por el título.