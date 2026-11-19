El legislador santiagueño habló este jueves en el Senado, durante el debate sobre la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

Hoy 18:53

El Senado de la Nación debate este jueves prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, establecida por la Ley 27.793.

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En ese marco hizo uso de la palabra en el Recinto el senador santiagueño José Emilio Neder, quien al principio de su alocución consideró que “la discapacidad no puede ser variable de ajuste de ningún Gobierno, excepto de este, porque estamos ante un presidente que se ríe de estar destruyendo el Estado, sin tener que cuenta que, lamentablemente, en esa destrucción se lleva puesta mucha gente”.

“El Estado es parte de la realidad de los argentinos, vivan donde vivan. También de esas familias tuvieron que salir a la calle en todo el país, hasta en pequeños pueblos del interior más profundo, a reclamar por algo que les pertenece y que este Gobierno Nacional hasta hoy no ha cumplido, a pesar de las leyes con que reiteradamente desde este Parlamento se lo ha emplazado”, continuó.

“Necesitamos pensiones dignas y prestaciones actualizadas, coberturas de salud y acompañamiento a las familias. Necesitamos recursos suficientes para que las instituciones puedan funcionar. Y necesitamos que el presidente deje de vetar leyes justas como esta”, fustigó.

“Le pido al Gobierno Nacional que cumpla la Ley y la haga efectiva. Que ninguna persona con discapacidad pierda su tratamiento ni tenga que mendigar su atención, ni que sea abandonada por el Estado”, remarcó.

“El Papa León XIV, como antes Francisco, nos habló de la justicia social como parte de la solidaridad y del compromiso con los que necesitan. Desde nuestro bloque del peronismo vamos a votar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad”, cerró.