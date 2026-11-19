La segunda función del espacio cultural será este sábado 21 de noviembre, a las 20, en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, con entrada libre y gratuita. Se presentará una versión remasterizada del reconocido documental de Eduardo Coutinho.

Hoy 18:42

El Cineclub Alberdi de la ciudad de La Banda realizará su segunda función este sábado 21 de noviembre, a partir de las 20 horas, con la proyección de "Cabra marcado para morir", una reconocida obra del cineasta brasileño Eduardo Coutinho que recupera la historia de la lucha campesina en Brasil durante la década de 1960.

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La actividad tendrá lugar en la planta alta de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, ubicada en la esquina de Soler y Alberdi, con entrada libre y gratuita.

Luego de su primera presentación, dedicada a un documental sobre la vida y obra del cineasta argentino Raymundo Gleyzer, el espacio cultural continuará su programación con una película considerada una referencia del género documental latinoamericano.

Una historia de lucha campesina y memoria

Estrenada en 1984, "Cabra marcado para morir" reconstruye un proyecto cinematográfico que Coutinho había comenzado en 1964, centrado en el asesinato de João Pedro Teixeira, un dirigente campesino brasileño.

La realización original quedó interrumpida y, dos décadas después, el director retomó aquella historia para reencontrarse con los campesinos que habían participado del proyecto inicial.

A través de sus testimonios, el documental recupera los orígenes de un movimiento social y profundiza en las experiencias de quienes enfrentaron persecuciones y violencia por defender sus tierras.

Para esta ocasión, el Cineclub Alberdi presentará una versión remasterizada en 2009 por la Filmoteca de Brasil, con subtítulos en español preparados especialmente para la función.

Una propuesta cultural abierta a toda la comunidad

La proyección será gratuita, aunque se dispondrá de un buzón para quienes deseen realizar una contribución voluntaria.

Lo recaudado estará destinado a acompañar las actividades culturales que desarrolla la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, institución que impulsa diferentes propuestas abiertas a la comunidad bandeña.

Con esta segunda función, el Cineclub Alberdi busca consolidarse como un espacio de encuentro y difusión del cine documental, acercando al público producciones que invitan a reflexionar sobre la historia, la memoria y las luchas sociales de América Latina.