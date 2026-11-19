El Tribunal de Disciplina resolvió el pedido del Millonario para reducir la sanción del defensor campeón del mundo.

Hoy 18:57

River Plate recibió este jueves una noticia importante en la previa del partido frente a Lanús, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Después de varios días de expectativa, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió el pedido presentado por la dirigencia para reducir la suspensión de Gonzalo Montiel, expulsado durante el Superclásico ante Boca.

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En Núñez existía optimismo sobre la posibilidad de recuperar al lateral campeón del mundo para el compromiso del domingo en el estadio Monumental. Sin embargo, aunque el organismo disciplinario aceptó parcialmente el reclamo, la resolución no fue suficiente para habilitar al futbolista.

La sanción original de tres fechas fue reducida a dos, pero como Montiel solamente cumplió una jornada, todavía deberá permanecer fuera de las canchas durante un partido más.

De esta manera, Cachete no podrá enfrentar a Lanús y recién estará en condiciones de regresar en unos eventuales cuartos de final, siempre que el Millonario consiga superar al Granate.

La decisión que complicó los planes de Ponzio

El entrenador Leonardo Ponzio esperaba contar con Montiel para afrontar una instancia decisiva del campeonato, especialmente por su experiencia y jerarquía en encuentros importantes.

La dirigencia de River había solicitado una revisión del castigo al considerar excesiva la suspensión de tres partidos impuesta después de la expulsión en La Bombonera.

Aunque el Tribunal de Disciplina decidió reducir la pena, el lateral deberá cumplir una fecha más, por lo que el cuerpo técnico tendrá que buscar nuevamente una alternativa para ocupar el sector derecho de la defensa.

En ese contexto, Giovanni González aparece como el principal candidato para mantenerse entre los titulares.

El uruguayo sumó minutos durante las últimas semanas, tanto frente a Aldosivi como en el amistoso ante Gimnasia de La Plata, y recibió elogios de Ponzio por su compromiso profesional.

"Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas", había destacado el entrenador durante la preparación del equipo en Mar del Plata.

Los cambios que prepara River para enfrentar a Lanús

Además de la ausencia confirmada de Montiel, Ponzio trabaja en otras modificaciones importantes para el encuentro del domingo.

Una de las decisiones sería la inclusión de Lautaro Rivero en la defensa, en reemplazo de Lucas Martínez Quarta, mientras que Santiago Espíndola tiene grandes posibilidades de comenzar como titular en el mediocampo.

La situación en ese sector está condicionada por las bajas y molestias físicas que afectan al plantel.

Aníbal Moreno deberá someterse a una intervención quirúrgica por una discopatía lumbar y no volverá a jugar hasta 2027, mientras que Fausto Vera continúa con problemas físicos que complican su disponibilidad.

Por ese motivo, el entrenador analiza alternativas para conformar un equipo competitivo en un encuentro que puede definir la continuidad de River en la temporada.

La probable formación de River ante Lanús

Con Montiel descartado, el Millonario podría salir al campo con:

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El partido frente a Lanús se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura.

Después de una temporada complicada, River tiene en esta competencia su última oportunidad de cerrar el año con un título.

Mientras tanto, Montiel deberá esperar desde afuera y confiar en que sus compañeros consigan la clasificación, que le permitiría regresar a las canchas en los cuartos de final.