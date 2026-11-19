Un video de Dante y Nicola, de 16 años, jugando al básquet en Estados Unidos se volvió viral y causa furor en las redes sociales. Sus triples, volcadas y movimientos que recuerdan a los de su padre despertaron la emoción de los fanáticos, que ya sueñan con una nueva generación de los Ginóbili.

Hoy 19:05

El apellido Ginóbili volvió a generar entusiasmo entre los fanáticos del básquet, pero esta vez no por alguna de las inolvidables jugadas de Manu Ginóbili en la NBA. Los protagonistas son sus hijos mellizos, Dante y Nicola, quienes a sus 16 años comenzaron a llamar la atención por sus habilidades dentro de la cancha. Un video con algunas de sus mejores acciones se viralizó en las redes sociales y despertó la nostalgia de quienes siguieron la extraordinaria carrera del bahiense.

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Los adolescentes juegan para los Barons de Saint Mary's Hall, el equipo de una escuela secundaria privada ubicada en San Antonio, Texas, la misma ciudad donde su padre construyó gran parte de su historia deportiva y se convirtió en una auténtica leyenda de los Spurs.

Las imágenes, compartidas por una cuenta de seguidores de San Antonio, muestran a los hermanos desplegando su talento con volcadas, triples, recuperaciones de pelota y movimientos que recuerdan al estilo de Manu. La velocidad, la coordinación y la capacidad para anticiparse a sus rivales fueron algunos de los aspectos que más sorprendieron a los usuarios.

Pero hubo otro detalle que no pasó inadvertido: el parecido físico de los mellizos con su padre, especialmente por el cabello largo de uno de ellos, que hizo recordar al Ginóbili de sus primeros años en la NBA. Entre las comparaciones y los recuerdos, las publicaciones se llenaron de mensajes de admiración y entusiasmo por esta nueva generación.

Y aunque las imágenes actuales causaron furor, no es la primera vez que los hijos del histórico basquetbolista argentino muestran sus condiciones. En febrero de 2024 ya habían circulado videos de ambos practicando este deporte, donde uno de los jóvenes sorprendió al realizar un eurostep, aquel movimiento que se convirtió en una de las grandes marcas registradas de Manu durante su carrera.

Dante y Nicola nacieron el 16 de mayo de 2010 y son los hijos mayores de Ginóbili y Marianela Oroño. A lo largo de los años, los hermanos acompañaron a su padre en momentos muy especiales, desde partidos de los Spurs hasta homenajes por su trayectoria. Hoy, aquellos pequeños que aparecían junto a Manu en las celebraciones comienzan a destacarse por sus propias actuaciones.

La repercusión del video fue tan grande que algunos fanáticos incluso comenzaron a imaginar a los mellizos siguiendo los pasos de su padre hasta la NBA. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para hablar de un futuro profesional, ya que ambos continúan su formación deportiva en el ámbito escolar y no existe ninguna confirmación sobre sus próximos pasos.

El entusiasmo se entiende al recordar lo que representa el apellido Ginóbili para el básquet argentino y mundial. Manu conquistó cuatro campeonatos de la NBA con San Antonio Spurs, ganó la medalla de oro con la Selección Argentina en Atenas 2004 y fue incorporado al Salón de la Fama del Básquet, dejando una huella imborrable en el deporte.

Ahora, con Dante y Nicola como protagonistas de las nuevas imágenes que recorren las redes, el legado de Ginóbili vuelve a cobrar vida dentro de una cancha. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero una cosa parece segura: cada vez que los mellizos toman una pelota, los fanáticos no pueden evitar recordar la magia de su padre.