Las 510 unidades habitacionales entregadas cuentan con servicios esenciales, infraestructura urbana y diferentes características según cada complejo. Conocé cómo están distribuidas, sus dimensiones y las comodidades que ofrecen.
Las viviendas inauguradas en Parque del Río II son 316 departamentos de los sectores 1 y 2, totalmente equipados con cocina, calefón, muebles bajo mesada, alacenas y placares. El 5% de las unidades están destinadas a personas con discapacidad. El complejo tiene estacionamiento subterráneo, patios internos, espacios verdes, canchas de fútbol y básquet, juegos infantiles, agua potable, cloacas, gas natural, electricidad, cordón cuneta y alumbrado público.
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Las viviendas inauguradas en Almirante Brown son 100 viviendas unifamiliares de 55,82 metros cuadrados, con dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y lavadero. Cuatro de ellas están adaptadas para personas con discapacidad motriz, con espacios ampliados y elementos de accesibilidad. Tienen agua potable, cloacas, gas natural, electricidad, cordón cuneta, alumbrado público, veredas peatonales, rampas de accesibilidad y espacios de circulación.
Las viviendas inauguradas en Villa del Carmen son 94 de 80,92 metros cuadrados en dos plantas, con dos dormitorios, baño principal, cocina, lavadero, comedor y espacio para estacionamiento. Tienen agua potable, cloacas, gas natural, electricidad, cordón cuneta, alumbrado público, veredas peatonales, rampas de accesibilidad y espacios de circulación.