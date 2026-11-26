La compañía ofrece un kit de seguridad de regalo a quienes contraten un seguro automotor. La promoción estará disponible hasta agotar stock.

Hoy 07:42

¡Ahora asegurar tu vehículo tiene un beneficio extra! Hamburgo Compañía de Seguros lanzó una promoción especial para que puedas proteger tu auto y, además, llevarte un kit de seguridad de regalo.

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Porque sabemos lo importante que es viajar tranquilo y contar con un respaldo ante cualquier imprevisto, desde Hamburgo quieren premiar la confianza de sus clientes con este beneficio exclusivo.

Al contratar tu seguro automotor en Hamburgo, recibís un kit de seguridad para tu vehículo, una oportunidad para proteger lo que tenés y sumar un beneficio adicional.

¿Todavía no aseguraste tu auto? ¡Este es el momento!

Los interesados pueden acercarse a la oficina comercial de Hamburgo Compañía de Seguros, ubicada en Independencia N.º 56, de 8:30 a 13:00 y de 18:00 a 20:30, para conocer las diferentes opciones de cobertura.

Allí, el equipo de la compañía brindará asesoramiento para encontrar la protección que mejor se adapte a las necesidades de cada cliente.

¡No dejes pasar esta oportunidad! La promoción estará vigente hasta agotar stock.

Además, podés seguir a Hamburgo en Instagram, a través de @hamburgo.seguros, para conocer sus promociones, novedades, beneficios y sorteos.

Hamburgo Compañía de Seguros. Protegemos tu camino, te acompañamos siempre.