Gravísima acusación de Chachi Telesco contra Maju Lozano y Mariana Fabbiani: "Me arruinaron la vida con su bullying"

En 2007, la joven participaba de un realitie cuando se viralizó un video íntimo suyo y tuvo que abandonar todo. Ahora, en su descargo incluyó también a Jorge Rial, Luis Ventura, Pamela David, Horacio Cabak y Chiche Gelblung.

Chachi Telesco explotó contra un grupo de primeras figuras mediáticas -sobre todo contra Maju Lozano y Mariana Fabbiani, aunque también incluyó a Horacio Cabak, a Pamela David, a Jorge Rial, a Luis Ventura y a Chiche Gelblung- y los acusó de haberle hecho un bullyng infernal cuando, muchos años atrás, era parte de un reality y no pudo seguir compitiendo porque se viralizó un video íntimo suyo.

En 2007, mientras participaba del concurso "High School Musical", de Disney, la joven fue protagonista de una de las primeras grandes viralizaciones mediáticas que se recuerden al trascender la filmación de un momento de intimidad que grabó con un novio. Tuvo que abandonar el certamen y pasó a ser "la chica del video hot", lo que le provocó incontables consecuencias personales y laborales.

"Primero no puedo creer estar hablando en el 2023 de esto porque recién es ley penal que dan de 2 a 8 años de cárcel para las personas que muestras, exhiben o roban la intimidad privada de una persona, mujer u hombre, que no quiere salir en internet. En ese momento yo estaba sola y tuve a todos los pelotudos y la pelotudas de los medios, incluyendo a algunos que se hacen los deconstruidos como Maju Lozano, que me hicieron un bullyng que no les puedo explicar", arrancó Chachi en su descargo.

"Ahora voy a agregar -continuó- el video que todavía está en internet si uno pone "Chachi Telesco + Maju Lozano", del bullying que me hizo esta piba junto a Mariana Fabbiani, Horacio Cabak, Chiche Gelblung, que a varios les hice juicio, y compraron abogados y encima tuve que pagar yo las costas del juicio y a los abogados de la otra parte".

En ese momento, como ella prometió, aparece un viejo video del programa RSM, que era conducido por Mariana Fabbiani, con Maju protagonizando un sketch titulado "Explicando la televisión a los chicos".

Junto a las imágenes, Chachi escribió "¿Dónde está Chachi? pregunta la hdp Estaba encerrada con mi mamá vomitando por el bullying que vos y los chimenteros del medio estaban haciéndome. Esta versión resentida y difamadora de Maju Lozano jamás me llamó por teléfono para preguntarme mi versión de los hechos. Jamás".

"No nos esperábamos de Maju Lozano, no, de la que ahora está deconstruída. Me tuve que bancar durante seis meses este asedio que yo no quería aparecer. Mi mamá me decía "despreocupate que la gente se olvida. ¿Cómo se va a olvidar si los medios me asediaban sin parar. Y los medios manejan la opinión pública. Lo que ellos dicen nosotros lo pensamos. En ese momento tan machista del país, que mujeres como Maju Lozano, Mariana Fabbiani, Pamela David, y yo como quería ser actriz, que ya era actriz y modelo incipiente y que vivía en una pensión, se me cayeron todos los contratos", remarcó.

"No pude salir con un solo pibe, charlar con un solo pibe, que no me hiciera jodas sobre el video. Durante 2 años se acercó una sola persona por el asedio que ustedes me hicieron ustedes, los periodistas que ahora se hacen los deconstruidos. Rial, Ventura, Chiche Gelblung, Horacio Cabak, Maju Lozano, Mariana Fabbiani. Después de 6 meses, con mucha ayuda psicólogica y psiquiátrica, salí".