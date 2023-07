Confirmaron los días para los encuentros de Central Córdoba, River y Boca por la Copa Argentina

Por los 16avos de final, el Ferroviario debe medirse con Independiente, el Millo con Talleres y el Xeneize con Barracas Central.

La AFA programó varios de los encuentros correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina en donde el representante de Santiago del Estero, Central Córdoba, enfrentará a Independiente, mientras que también saldrán a escena River Plate y Boca Juniors.

Centra Córdoba deberá a enfrentar a Independiente el martes 15 de agosto. Aun no se definió el horario y tampoco el lugar, aunque se habla de la posibilidad de disputar este encuentro en el estadio 23 de Agosto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, aunque no se descartan otras canchas.

Por su lado, River ya tiene confirmado su choque frente a Talleres para el miércoles 19 de julio, aún sin horario ni sede definida. Los de Martín Demichelis vienen de golear por 3-0 a Racing de Córdoba y ahora tendrán una parada de fuego justamente ante su inmediato perseguidor en el torneo local, la T de Javier Gandolfi.

En tanto que, después de haber conseguido un trabajoso triunfo por 2-1 contra Olimpo en su estreno, Boca se verá las caras contra Barracas Central. El día que eligió la Copa Argentina para el cruce entre los dos conjuntos de Primera División es el jueves 20 de julio. Al igual que con River, lo que no está estipulado todavía es el horario y el estadio.

¿Cuándo puede darse un Superclásico?

El posible choque entre Boca y River podría darse recién en los cuartos de final de la Copa Argentina. Claro, para que esto finalmente suceda ambos deberán sortear dos obstáculos más en el camino (el mencionado encuentro de 16avos de final y los octavos, para ser precisos).

El cuadro completo

Programación de los 16avos de final:

Miércoles 19 de julio

Racing Club vs. San Martín de Tucumán

Defensa y Justicia vs. Centro Español

River Plate vs. Talleres

Jueves 20 de julio

San Martín de San Juan vs. Vélez

Villa Mitre vs. Godoy Cruz

Baracas Central vs. Boca Juniors

Martes 25 de julio

All Boys vs. Estudiantes La Plata

Miércoles 26 de julio

San Lorenzo vs. Platense*

Patronato vs. Argentinos Juniors

Excursionistas vs. Almagro.

Miércoles 2 de agosto

Colón vs. Lanús

Chaco For Ever vs. Rosario Central

Jueves 3 de agosto

Belgrano vs. Claypole

Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

Miércoles 9 de agosto

Instituto vs. Huracán

Martes 15 de agosto

Independiente vs. Central Córdoba

(*) Este encuentro está sujeto a cambio de fecha conforme a la participación de San Lorenzo en los Playoffs de la Copa Sudamericana 2023.