Juicio a la Corte: expuso el Dr. Raúl Abate, el Fiscal de Estado de Santiago del Estero

Santiago del Estero tuvo presencia en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvo el fiscal de estado, Dr. Raúl Abate, quien, en un diálogo con Libertad de Opinión, explicó lo sucedido.

"Hicimos una presentación que quedó en una canastilla, es decir, no fue admitida, ni siquiera se le dio lugar en lo procesal. Entonces hablaba en el sentido de lo que significa el 'No'. Muchas veces la ley, al negar, le da un sentido negativo y otras veces, como en este caso, no es solamente que tiene sentido negativo, sino que tiene un sentido despectivo. La Corte ha despreciado a las provincias, no ha contestado, y menos nos ha invitado a participar como ámbito político", dijo Abate.

El Fiscal agregó: "Tuve varios planteamientos que fueron aclarados, sobre todo se me preguntaba si en algún momento había defendido a la provincia desde el año 2016 hasta la fecha y relaté todas las causas en las que habíamos participado en defensa de los intereses de la provincia, especialmente una causa que es el fondo solidario por el cual las provincias recibían un 30% de lo recaudado en concepto de recaudación por los derechos a la comercialización de la soja y que nosotros firmamos un convenio con la Nación (en ese momento el gobierno de Macri) por el cual renunciábamos a cierto juicio con la condición de que se mantuviera ese fondo, fondo que estaba presupuestado por la provincia. En 6 meses, Macri borró con el codo lo que había escrito con la mano, dejando sin efecto el fondo solidario. Quería expresar que hay ciertas causas que avanzan a gran velocidad y otras causas que tienen la lentitud de una babosa".