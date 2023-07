Chachi Telesco rechazó las disculpas de Maju Lozano: "Me denigraste de forma perversa"

Después de 16 años, la actual profesora de yoga expuso el mal momento que atravesó a raíz de un sketch que protagonizó la conductora.

Chachi Telesco finalmente se pronunció en Instagram a partir de las disculpas públicas que ofreció la conductora Maju Lozano en su programa Todas las Tardes este lunes, a propósito de los comentarios altisonantes que realizó en 2007, cuando se filtró al espectro público un video íntimo de la exactriz que sepultó su carrera en la pantalla chica.

La profesora de yoga aceptó las disculpas, pero consideró que las palabras de Lozano no partieron de la empatía, así que recogió el guante y le dedicó un descargo: “Vos no hablaste de mí, vos denigraste de una manera perversa. Yo apelo a una frase que dijiste: ‘yo me estoy repensando, me estoy revisando’. Te invito a que repienses qué esperarías escuchar si te lo hacen a vos o a alguno de tus hijes o a una amiga muy querida tuya”.

En su contestación, Telesco desmanteló los argumentos de Lozano en su mea culpa público: “‘¿No fue mi intención?’ A quién le importa si no fue tu intención. Cualquier manera de justificación es nefasta en este caso. ‘Eran otras épocas’ ‘No era mi programa’ En ese momento, tanto como hoy, las personas podíamos elegir ser una mierda de gente, ser acosadores, o podíamos elegir ser empáticas”.

Para cerrar su descargo, la ahora influencer fit dirigió un último mensaje a Maju invitándola a una fuerte reflexión: “Si me vas a proponer charlar en público, en tu programa, queriendo quedar como una persona por lo menos coherente, no me bloquees de Instagram. Repensate, es lo único que tengo para decirte”.