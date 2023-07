Los primeros síntomas que se sienten antes de perder la audición

Se trata de una condición poco común que, sin embargo, puede afectar considerablemente la calidad de vida de los pacientes.

Aunque por lo general las personas que tienen problemas en sus oídos presentan afectaciones que aparecen de forma paulatina, hay una condición de salud que puede generar sordera súbita.

Así lo señala el National institute of deafness and other communication disorders (Nidcd), una autoridad sanitaria de Estados Unidos, la cual advierte que la pérdida de audición neurosensorial puede producirse de forma rápida e inexplicable o en el transcurso de unos pocos días y ocurre a raíz de que hay una falla en los órganos sensoriales del oído interno.

“La sordera súbita frecuentemente afecta a un solo oído. Las personas con sordera súbita a menudo descubren que han perdido la audición al despertarse por la mañana. Otros primero lo notan cuando intentan usar el oído en el que han perdido la audición, como al usar el teléfono. Mientras tanto, otras personas sienten un fuerte sonido explosivo como un “pop”, justo antes de perder la audición.”, señaló el Nidcd.

En algunos casos las personas que presentan esta condición médica también podrían percibir otros síntomas como la sensación de que su oído está lleno, la aparición de mareos y distintos ruidos como timbres o zumbidos.

“A veces, las personas con sordera súbita no consultan al médico enseguida porque piensan que su pérdida de audición se debe a alergias, sinusitis, cera que tapa el conducto auditivo, u otros problemas médicos comunes”, explica la autoridad sanitaria estadounidense.

No obstante, subraya que los síntomas de sordera súbita ameritan una consulta médica inmediata, pues son considerados como una emergencia de salud.

Y explica que si bien las cifras muestran que alrededor de la mitad de personas que padecen de esta condición médica logran recuperar por completo su audición al cabo de un par de semanas, el hecho de que no tengan una asistencia sanitaria y un tratamiento oportunos puede desmejorar su pronóstico enormemente.

De acuerdo con las cifras de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, cada año esta sordera súbita puede afectar de una a seis personas por cada 5.000 pacientes. No obstante, el Nidcd indica que sus estimaciones apuntan a que las cifras reales pueden ser “mucho mayores” debido a que se trata de un diagnóstico que en ocasiones no se lleva a cabo.

Asimismo, puntualiza que la sordera súbita no discrimina por cuestiones de edad, pues puede afectar a cualquier persona. Aun así, los expertos han identificado que se presenta con más frecuencia en las personas que están entre los 45 y los 55 años.

“Varios trastornos que afectan el oído pueden causar sordera súbita, pero solo alrededor del 10 por ciento de las personas diagnosticadas tienen una causa identificable”, advierte la autoridad sanitaria estadounidense.

En esa medida, el Nidcd cita algunos trastornos que pueden generar estas afectaciones en los pacientes:

Infecciones.

Trauma en la cabeza.

Enfermedades autoinmunitarias.

Exposición a ciertos medicamentos para tratar el cáncer o infecciones graves.

Problemas de circulación de la sangre

Trastornos neurológicos, como la esclerosis múltiple.

Trastornos del oído interno, como la enfermedad de Ménière. (Para aprender más, lea la hoja de información del Nidcd de La enfermedad de Ménière).

“La mayoría de estas causas vienen junto con otros problemas médicos o síntomas que llevan al diagnóstico correcto. Otro factor que se debe considerar es si la pérdida de audición ocurre en uno o ambos oídos”, apunta el Nidcd.

Entre otras cosas, menciona que los tumores del nervio auditivo solo son capaces de producir sordera súbita en un oído, por lo cual cuando se presenta esta condición en dos oídos se puede descartar esa causa.

Mientras tanto, otras afecciones como las enfermedades autoinmunitarias sí pueden generar dificultades en uno o en ambos oídos.