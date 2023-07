Di Zeo disparó contra Riquelme y le apuntó a la relación de Boca con la AFA

El líder de La 12 salió con todo tras lanzar su candidatura a presidente del club.

Rafael Di Zeo, histórico líder de La 12, la barrabrava de Boca, habló a semanas de largar su candidatura como presidente del club, de cara a las elecciones que se celebrarán a fin de año.

En diálogo con el programa Pintado de azul y oro, Di Zeo no se guardó nada y apuntó directamente contra los logros deportivos de la actual gestión encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme y cuestionó la relación del club con la AFA.

"Boca tiene que ganar a todo, la Libertadores, la Copa Argentina, a la bolita, a todo. Ganamos seis títulos, ¿no? Hay uno que ganaste con un partido (Supercopa vs. Patronato) y el otro venía y lo terminaste (Superliga 19/20). Pero no importa cuántos, importa mirar para adelante, porque sino qué haces... ¿Ganaste seis títulos y dormís la siesta?", comentó en un claro contrapunto con Riquelme, quien suele destacar que Boca es el club que más ganó en los últimos años.

Luego, en relación a los arbitrajes, comentó: "A Boca lo están perjudicando, no le dan penales y le dan en contra otros que no son. Hablaría con Beligoy (director de árbitros) a ver qué pasa, por qué no nos dan penales y también obvio que iría a las reuniones de AFA. Por el bien de Boca hago cualquier cosa".

Por último, avisó cómo encararía el vínculo con Claudio Tapia: "Con Chiqui no tengo relación, lo conozco pero nada más. Lo primero que haría es hablar con él, pero como Boca, y que me respete como Boca, no como Rafa".

Rafael Di Zeo y su preparación para ser presidente de Boca

"Me estoy preparando de la misma forma que se están preparando todos. Mauricio Macri cuando llegó no tenía idea de lo que era ser presidente. Y yo vengo aprendiendo desde los 16 años", comentó Di Zeo.

Acto seguido, agregó: "Ser presidente, vice o lo que sea es otra cosa. Teniendo en mente que tenés que hacer lo mejor para Boca... Después te tenés que rodear bien. Pero tiene que ser gente que sepa del club, que entienda a la gente de Boca. El hincha de Boca es distinto, hay que saber manejarlo, es muy pasional. Es distinto. Tengo muchos amigos, empresarios, que me están ayudando y me van a a seguir ayudando".