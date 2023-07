Boca tiene su primer refuerzo: hay acuerdo con Lucas Blondel

El lateral derecho se sumará al Xeneize de cara al segundo semestre.

El marcador de punta Lucas Blondel, de Tigre, acordó condiciones y será el primer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases invernal, antes de la reanudación de la Copa Libertadores en agosto venidero con la realización de los octavos de final.

El lateral rafaelino, de 26 años, se alejará próximamente de la entidad de Victoria y ni siquiera participará del cotejo ante Barracas Central, por la 25ta. fecha de la Liga Profesional (LPF), programado para este lunes.

“Lucas (Blondel) ya no es más jugador de Tigre. Bah, en los papeles todavía no firmó con Boca, pero en el club ya no juega más”, le contó a Télam un allegado a la entidad del Norte del gran Buenos Aires.

El mismo vocero abundó que la operación se hará en una suma cercana al 1,7 millón de dólares y que el jugador firmará con la entidad de La Ribera “un contrato por cuatro años”.

Blondel, surgido de las divisiones formativas de Atlético de Rafaela, se realizará la revisación médica entre lunes y martes, paso previo a integrarse a la nómina del DT xeneize, Jorge Almirón.

El marcador de punta disputó 97 partidos con la camiseta de Tigre (integró el equipo campeón de la primera Nacional que subió a Primera División en 2021) y anotó 7 goles.

En tanto, en las próximas horas, el equipo auriazul también podría resolver favorablemente la llegada de otro exjugador de Tigre, el bonaerense Lucas Janson.

El extremo de Vélez Sarsfield, oriundo de Olavarría y con 28 años, se unirá al equipo de Boca, en una transferencia que será finiquitada en las próximas horas. De hecho, el atacante no estuvo en la noche del viernes en el equipo de Liniers que igualó 1-1 con Sarmiento, en Junín, aunque el técnico Sebastián Méndez se encargó de aclarar que su ausencia “se debió a una molestia”.