Cirugía plástica: estos son los 9 procedimientos más pedidos por los hombres

La cirugía plástica para hombres puede lograr una variedad de objetivos, como agregar volumen a los rasgos faciales o mejorar los contornos corporales para un físico de aspecto más firme.

Aunque los procedimientos cosméticos se relacionaron en mayor frecuencia con mujeres, los tratamientos de rejuvenecimiento facial y escultura corporal son cada vez más solicitados por pacientes masculinos.

“El campo de la cirugía estética avanza con nuevas tendencias que surgen cada año. Los pacientes buscan planes de tratamiento personalizados que aborden sus necesidades únicas, y los procedimientos no invasivos que requieren poco o ningún tiempo de inactividad son cada vez más populares”, señala Marlen Bustillos (M.N. 94.065), especialista en cirugía plástica, estética y reparadora con experiencia en quemados y heridas complejas.

“Hoy, los cirujanos podemos combinar diferentes métodos para obtener resultados sustanciales que inspiren confianza en lo físico”, afirma.

Los nueve procedimientos estéticos más pedidos por los hombres



1. Blefaroplastia. La cirugía de párpados rejuvenece la mirada y al retirar las bolsas, el aspecto de cansancio permanente desaparece. Es una técnica simple, no incapacitante físicamente, y no solo responde a una necesidad estética, sino también funcional, ya que mejora el campo visual.

2. Lifting facial. El paso del tiempo debilita las fibras de colágeno y elastina que sostienen la piel. Por lo que aparece la papada, las mejillas se caen, se producen las líneas de marioneta y otros signos de envejecimiento. A través de esta técnica, se reposicionan los tejidos resecando piel sobrante con un resultado satisfactorio de 10 años de duración aproximada y con una semana de reposo domiciliario. Las cicatrices son poco visibles y en un año desaparecen dejando un perfil facial de aspecto más joven.

3. Cirugía de nariz. La rinoplastia masculina puede remodelar la nariz para obtener resultados simétricos. Se puede mejorar el tamaño, corregir protuberancias suaves o torceduras y ajustar la forma de la punta nasal, el puente, la joroba o las fosas nasales. La cirugía de nariz también puede abordar los efectos estéticos y funcionales de traumatismos pasados.

4. Aumento de mentón: Existen implantes estándar a medida o biopolímeros que ayudan a mejorar el perfil óseo facial. Hoy los pacientes piden un perfil cúbico, aumentando los malares y la región subauricular. De la misma manera, están los que tiene corto el mentón y desean que sea más prominente. La técnica es ambulatoria; el abordaje, en el interior de la boca y el periodo de recuperación, de siete días

5. Lipoaspiracion. En el caso de los hombres, lo más frecuente es abdomen y cintura, pero no es excluyente la lipoescultura en cuello, entrepierna, caderas, brazos y otras zonas de donde se extrae la grasa sobrante con una pequeña cánula y a través de una incisión no mayor a dos centímetros que no deja secuelas de importancia. El resultado estimula a que el paciente se mantenga con ejercicios y dietas después de ver mejorada su imagen corporal.

6. Reducción de senos masculinos. Conocida como cirugía de ginecomastia, la reducción de senos masculinos elimina el exceso de grasa y permite el fortalecimiento muscular, en algunas ocasiones cuando la piel es muy fláccida, se retira el excedente dejando una cicatriz periareolar. De lo contrario, la incisión es similar a la de la lipoaspiración. Esta técnica es muy satisfactoria, especialmente en los pacientes adolescentes que por cambios hormonales y aumento de peso suelen ser más propensos a padecerlo con un efecto psicológico, por lo que se recomienda esta práctica en el momento en que el paciente se ve afectado emocionalmente sin rango de edad.

7. Orejas en asa. Se denomina de esta manera al pabellón auricular alejado de la cabeza o a las de mayor tamaño en relación con la cara. La técnica consiste en resecar el cartílago detrás de la oreja, es poco invasiva y postoperatorio de 48 horas aproximadamente. También es muy recomendable a partir de los 8 años cuando los niños empiezan a tener problemas de bullying en la escuela o que ellos no se sienten cómodos con su perfil facial. Esta es una de las únicas técnicas que la doctora Bustillos recomienda antes de la adolescencia.

8. Pecho hundido. Es muy frecuente en varones y tiene distintos grados. La única complicación es psicológica y no funcional, para lo cual cada día existen mejores técnicas de tratamiento, que evitan el traumático procedimiento de hace unos años.

9. Trasplante capilar. Cada día esta técnica es más solicitada y dio grandes saltos durante esta última década. De la rotación de colgajos de cuero cabelludo se pasó a la técnica de la resección de una lonja occipital de donde se obtenían los bulbos pilosos e implantaban en la zona alopécica. Actualmente, se retira una raíz pilosa y se la lleva a implantar. Deja lesiones puntiforme en la región occipital de rápida cicatrización y poco visibles. Esta técnica es la de pelo por pelo.

“Remarco que es esencial consultar con un profesional calificado para determinar las mejores opciones de tratamiento disponibles. Se trata de lograr así el aspecto deseado y minimizar los riesgos”, advierte la cirujana.