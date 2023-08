Alejandra Maglietti reveló quién es su nuevo novio y cómo la conquistó

La periodista de "Bendita", ex de Jonás Gutiérrez, sorprendió con las declaraciones sobre su vida amorosa y detalló cómo fue la primera cita con su actual pareja.

Alejandra Maglietti, la panelista de "Bendita" y enemiga de Wanda Nara, asistió al programa de streaming "Escucho Ofertas", conducido por Guillermo Aquino, y reveló detalles de su vida amorosa. La ex de Jonás Gutiérrez contó que está en pareja y describió cómo hizo su nuevo amor para conquistarla.

"¿Qué pasa en el amor, en la vida privada de Ale Maglietti? ¿Estás ubicada?", quiso saber el conductor del programa. La periodista confirmó que "está ubicada" hace 6 meses y se refirió a la profesión de su pareja: "Es abogado pero no es litigante".

"¿Cómo se seduce a Ale Maglietti?", indagó Aquino. Y la panelista se apuró a contar cómo fue su primera cita con su actual novio. "Quedamos en almorzar y yo fui con mi auto, porque es clave tener escapatoria", comenzó diciendo la modelo pero Guillermo la frenó y le pidió un contexto detallado con mayor detenimiento.

Alejandra Maglietti.

"Fue así: Yo lo conozco un día que me fui a cenar con un grupo de amigos. De casualidad termino sentada al lado de él, empezamos a charlar y pegamos buena onda. Me copó, sentí como un match y le pedí que me siga en Instagram. Después me dijo que me seguía pero me dejó de seguir antes de hablar conmigo, me gustó esa jugada", explicó la vedette. "Después no me dio bola por años, hace dos años que nos conocemos. Y cada tres meses me tiraba un corazón, no entendí muy bien si tenía onda conmigo", siguió su relato.

"Pero después de un tiempo le escribí yo, no me acuerdo bien por qué. Ya era como 20 de enero y le pregunté '¿Dónde vas de vacaciones?'", dijo y sorprendió a todos al contar que fue ella quien tuvo la iniciativa. "Ahí empezamos a charlar y quedamos en almorzar", y destacó que fue en su auto porque "siempre hay que tener escapatoria, la salida cerca". Escuchando atentamente a la invitada, el conductor acotó que el almuerzo es "muy de abogados" y Alejandra alegó que, para ella, la noche es muy "comprometedora".

Alejandra Maglietti

"Me pone muy nerviosa, porque es demasiado sexual. Prefiero al mediodía, un café... Con un café ya me doy cuenta si es un idiota o no", dijo, tajante. Luego, reveló que no se besaron pero, por el tiempo que pasó mientras hablaban se dio cuenta que "había onda".

Y, consultada acerca de las ganas de intimar que surgen en la cita, recurrió a una frase personal: "El placer se posterga" y aclaró que "es mejor después". En ese sentido, explicó que se rige por la "regla de las 3 salidas" y que no hace excepciones por nada ni nadie.