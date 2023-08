Las 15 frases destacadas de Riquelme: el enorme elogio a Cavani, la venta de Varela y la situación de Benedetto

El dirigente de Boca Juniors habló sobre el presente del equipo y se mostró orgulloso de los refuerzos que han llegado este mercado de pases.

Este viernes Juan Román Riquelme brindó una extensa entrevista en la que hizo un balance sobre lo que ha sido este último año de Boca Juniors y lo que espera de cara al futuro inmediato en lo futbolístico. En este sentido, el vicepresidente de la institución xeneize llenó de elogios a Edinson Cavani y profundizó sobre lo que fue el último mercado de pases del equipo de Jorge Almirón.

En diálogo con TyC Sports, se mostró entusiasmado con el delantero uruguayo: “A mi manera de pensar y ver el fútbol, para los hinchas de Boca es un sueño verlo vestido con el uniforme de nuestro club, verlo entrar en La Bombonera. Internacionalmente, es el jugador más importante de la historia del fútbol argentino. Sin duda. Tener la suerte de tenerlo con la camiseta de nuestro club es un sueño. Estamos muy felices, él también lo está. Es una estrella. Queremos disfrutar y creo que el fútbol argentino también lo está disfrutando”.

Te recomendamos: Riquelme y una frase contundente de sobre su candidatura en Boca: “Lo más lógico sería que no haya elecciones”

Sobre lo que fueron las negociaciones con él, fue claro en que hacía tiempo que las dos partes estaban en constantes conversaciones y confiaban en que podía suceder su contratación. “Desde el primer momento que llegamos al club, siempre tuvimos la ilusión de contar con él. Hace más de tres años que estamos acá...”, y agregó: “Siempre tuvimos claro que nuestra intención era reforzarnos con jugadores de selección. Lo de Cavani fue un sueño desde el primer día. Para muchos era una locura, por ahí para nosotros también, pero al final tenemos la suerte de tenerlo acá. Es un placer muy grande verlo jugar. Es una maravilla que los chicos de nuestro club lo tengan cada día para verlo controlar, cómo se perfila y los movimientos que hace... Es perfecto. Es un lujo para nosotros. Son jugadores de otra categoría. Cuando Trezeguet jugaba con la camiseta de nuestro rival no tenía vergüenza de decir que daba placer jugar porque son de un nivel muy alto y, al que le gusta el fútbol, tenerlo en el fútbol argentino es una maravilla. Si Cavani está acá es porque hizo lo posible para estar y nosotros tuvimos paciencia. Al final, estamos todos contentos”.

Sin dudas, la llegada del ex artillero de PSG, Napoli y Manchester United, entre otros clubes de Europa, ha relegado a Darío Benedetto, quien ahora cuenta con menos minutos en el equipo, pese a ser uno de los referentes dentro del vestuario de Almirón. Justamente sobre esto fue preguntado Riquelme, quien evitó entrar en polémicas: “No sé si está relegado. El problema más grande y lindo es el que tiene el entrenador. Nosotros estamos para eso. Es un lujo para nosotros, estamos trabajando con la gente del Consejo a ver como armamos un buen plantel. Por la derecha, el entrenador tiene a Advíncula, Zeballos, del otro lado tiene a Janson, Briasco, por adentro tiene a Merentiel con Cavani y Benedetto. Y Langoni que, pobrecito, le volvió a molestar la pierna. Imaginate todas las posibilidades que tiene. Es lo mejor que le puede pasar a un DT. Para nosotros, es un sueño tener a Cavani y Benedetto. Hace 60 días, decían que Boca tenía que traer un delantero. Ahora que vino Cavani, le tienen que decir que se vaya a Benedetto. Yo no lo podía creer...”.

Este mes Boca Juniors vendió a Alan Varela al Porto, una de las grandes joyas de la institución. La operación se cerró por poco más de USD 9 millones, además de otros posibles USD 3 millones de acuerdo a objetivos que el jugador cumpla con su nueva camiseta y del 20% de una futura venta. “Nosotros somos un equipo que quiere competir y después como club tenemos una cosa clara: tomamos la decisión de no gastar más plata de la que tenemos. Por primera vez en la historia de nuestro club, el fútbol da favorable cuando siempre da pérdida. Ahora, cuando pasó lo de Varela, tuve que sentarme con él para decirle que era un jugador del club, saliste campeón cinco veces y fui futbolista como vos. ¿Qué hago? No necesitamos la plata. Le pregunté que quería hacer con Porto, si quería jugar en Europa o quedarse. Me dijo que quería cumplir el sueño de jugar en Europa. Nosotros no tenemos necesidad de vender a los chicos”, explicó Román.

Las frases más destacas de Riquelme

La llave contra Racing en la Libertadores

“Eso es bueno para el fútbol argentino porque vamos a tener a uno en semifinales. Eso es muy bueno, nosotros estamos con mucha ilusión. Sabemos que vamos a enfrentar a un buen equipo, la cancha va a estar llena y será un partido muy lindo. Con toda la confianza del mundo, ojalá podamos ganar”.

“Al fútbol se gana marcando goles. El otro día, en el partido de Copa, fue un momento bueno del equipo en el primer tiempo. El segundo creo que también, pero siempre pienso que los grandes jugadores de fútbol vuelven a decir ‘acá estoy’ y lo de Fabra fue impresionante el otro día. Sé que Frank no tiene la prensa que tienen otros jugadores. Fabra es como Marcelo para el Real Madrid, es eso para nosotros. Es increíble, pero no tiene la prensa que tienen otros. Pasa mucho con los jugadores. Algunos con poco tienen una prensa muy... Él lleva más de 8 o 9 años en el club. Fue el mejor jugador del partido, sin duda. Todos los ataques y las jugadas de peligro fueron por él en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Juega de lateral izquierdo, me gusta mucho el fútbol, amo este deporte. Verlo jugar es un placer. Si había un jugador que merecía ganar el partido, era él. Vamos a ver el miércoles. Boca tuvo de culpa para que Racing no haga un buen partido. Los dos equipos tienen las mismas posibilidades y ojalá podamos hacer las cosas bien para ganar”.

Su gestión

“Nosotros llevamos más de tres años y medio. Y pensamos que íbamos a ir cumpliendo con cada cosa que teníamos clara. Nunca pensamos que en tres años y medio íbamos a tener tanta felicidad. Somos el club que más títulos ganó en este tiempo. Gracias a los técnicos de Inferiores, debutaron más de 30 chicos, que nunca pasó en la historia del club. Cuando vos te ponías a pensar que decían 60 días atrás de que Boca tenía que romper el chanchito, yo decía ‘Pucha...’. Si llevamos tres años y medio, donde no hay que olvidarse que tuvimos dos años de pandemia, todos los clubes le reducían el sueldo a los jugadores. Nosotros no lo hicimos nunca. Se le ha cumplido siempre, no fue fácil. Cuando se salió campeón del Torneo Maradona, tanto Liga como AFA no pagó premio, nosotros se lo pagamos al plantel como corresponde. Hemos tenido que hacer las cosas con mucho cuidado y después si vos te pones a pensar... Advíncula, Zambrano, Rojo, Oscar Romero son jugadores de selección”.

Los refuerzos de Boca Juniors

“Cuando ibas a una encuesta hace dos años, ¿quién era el delantero que más querían? Benedetto. Y lo trajimos. Ahora, tuvimos la suerte de que vino Cavani. Cuando miro la tele ahora, se ve quién va a ser el compañero de Cavani. Ahora, trajimos a Janson, quien junto a Villa son los dos mejores extremos derechos del país. Janson parece un chico, pero es el máximo goleador de Vélez en Copa Libertadores. Los chicos del Consejo han hecho un trabajo increíble. Los hinchas ven todo esto y lo disfrutan mucho”.

Valentín Barco

“Es un caradura. Él, Zeballos, Medina, Equi... Estamos felices. Varela, que es otro chico del club, tiene la suerte de estar en Europa. Estamos para acompañarlo y cuidarlo, ellos tienen mucho que aprender y mejorar. Están con jugadores increíbles. Es un sueño entrenar con Romero, Marcos, Benedetto, Cavani, Janson, Fabra. Tienen que estar pendientes para aprender qué hacen los más grandes. Técnicamente, es muy bueno. Al igual que Medina, Zeballos. Nosotros estamos contentos de tenerlo y lo único que queremos es que aprendan y crezcan cada día”.

Las críticas a Boca Juniors

“Todos los análisis son para nosotros. Si nosotros jugamos con línea de cinco defensores, es una cosa; si otro equipo lo hace, no pasa nada. ¿Doble vara? No, está perfecto. Después, te van con el cuento de que Boca vende y hay que hablar de Boca”.

Arturo Vidal

“Yo lo llamo encantado. Comemos asado, lo que sea. Lo llamé para que venga, no se pudo. Es un orgullo que se acuerden de mí, que tengan la ilusión de jugar en este club”.

Las obras en La Bombonera

“La rompimos toda porque los maestros que estuvieron hace 25 años en el club, estudiaron y se prepararon no hicieron un desagüe para que se vaya el agua. Después tenés que escuchar cada pelotudez, pero lo hacemos con gusto porque cuidar nuestra casa nos hace sentir contentos”.

El partido despedida

“Todavía no lo vi. Pasó rápido. En este barullo, parecería como que nunca pasó. Fue hermoso porque cada uno tuvo su momento. Era lo que quería. Gran parte del país pudo ver el partido y le agradezco el apoyo. He vivido todo en este club y todavía no doy cuenta. En algún momento sé que me voy a sentar delante de la tele tomando mate y lo veo”.

Sus charlas con Messi

”Se lo ve contento. Hablo bastante con él. Me dice que está disfrutando mucho y que se siente contento con la decisión que tomó y eso es lo más importante. Es hora de que disfrute”.

Sebastián Villa

“No estoy decepcionado, espero que esté bien. Siempre deseo que todos los jugadores que pasaron por el club se encuentren bien. Me da mucha felicidad. El otro día, que Cardona metió un golazo y después me mandó un mensaje para ver si vi el gol que hizo”.

Carlos Tevez, técnico de Independiente

“Ojalá le vaya bien en Independiente. Él decidió ser entrenador, si lo hace, seguramente que lo debe apasionar y lo ddebe hacer sentir cercano a lo que uno siente como jugador”.

Exequiel Zeballos

“Es el jugador más querible de todos. Es una maravilla. Sabe que lo quiero mucho. Ahora, lo puedo ver más seguido y me pone contento que haya vuelto a jugar a la pelota. Nos va a dar muchas alegrías. Hay pocos delanteros con tanta capacidad como la que tiene él. Técnicamente, es muy bueno con las dos piernas, es habilidoso, tiene 1 vs 1, le gusta patear tiros libres, penales... Tiene muchas cosas para transformarse en un gran delantero”.