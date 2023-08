El posteo del Colo Barco que ilusiona a los hinchas de Boca

La joya del Xeneize se recupera de una lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo. Cruzan los dedos para que pueda estar contra Racing en Avellaneda.

La recuperación de Valentín Barco avanza a paso firme en Boca, a tal punto que ya genera ilusión pensando en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 contra Racing, en Avellaneda.

La novedad tiene que ver con que la joyita del Xeneize empezó a correr en el predio de Ezeiza a tan solo dos días de la lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo que le impidió seguir jugando en La Bombonera. Esta tarde, luego de la práctica, subió una foto a su cuenta de instagram junto a dos emojis y mantuvo viva la esperanza de todos los hinchas del Xeneize.

Barco, 19 años, se retiró del campo de juego a los tres minutos del segundo tiempo con lágrimas en los ojos en el empate sin goles ante la Academia, aunque todavía no está descartado para el compromiso del 30 de agosto.

Te recomendamos: Riquelme y una frase contundente de sobre su candidatura en Boca: “Lo más lógico sería que no haya elecciones”

Ayer, el futbolista se hizo estudios médicos, fue al predio, hizo doble turno y empezó con la kinesiología. Ahora Jorge Almirón tendrá que esperar para conocer su disponibilidad en uno de los partidos más importantes de su Era en Boca.

Ya con estos condimentos arriba de la mesa, de no querer descartarlo ni dar indicios del once inicial, es probable que el defensor/volante forme parte de la lista de concentrados en la Conmebol. Después si va a jugar o no, hay serias dudas.

Cómo fue la lesión de Valentín Barco

El desgarro se originó luego de un fuerte roce contra el lateral derecho de Racing, Tobías Rubio, en el cierre de la primera etapa. El Colo regresó al campo de juego con evidentes gestos de dolor e intentó seguir jugando, pero rápidamente, tras la primera acción, se dio cuenta de que no podía moverse con normalidad.

Te recomendamos: La racha negativa de Boca en la Copa Libertadores que intentará cortar en Avellaneda

Así, a los tres minutos del segundo tiempo, Barco se tumbó en el césped de la cancha, se llevó las palmas de sus manos a la cara y dejó una imagen que inmediatamente todos los fanáticos del Xeneize no querían ver. El juvenil de 19 años pidió el cambio por lesión, se marchó desconsolado y toda La Bombonera lo ovacionó, tras su enorme rendimiento demostrado en el encuentro siendo de lo mejor de Boca.