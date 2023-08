El comunicado del INADI por las disculpas de Fabián Doman

Desde el organismo sostienen que las disculpas del conductor "no tiene revisión crítica" tras la entrevista a dos personas de pueblos indígenas.

La Defensoría del Público y el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) reiteraron hoy que en una nota de televisión a dos personas de pueblos originarios "se discriminó y ridiculizó" a sus entrevistados y que la disculpa ofrecida por el conductor del programa "no contiene ninguna revisión crítica", tras recibir alrededor de 2 mil reclamos y denuncias en rechazo al episodio. El jueves pasado, en la Línea D del subte de la Ciudad de Buenos Aires, una movilera del programa "Bien de mañana", conducido por Fabián Doman junto a los panelistas que se encontraban en piso, que se emite por el canal Eltrece, abordaron al matrimonio, conformado por Kantuta Killa y Wari Rimachi, "abuelos" de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Kantuta Killa, abogada de profesión y jubilada como oficial de un juzgado nacional donde ejerció durante 30 años, denunció que desde el programa les hablaron "en tono peyorativo y discriminatorio". Te recomendamos: Video: récord de reclamos por tono discriminatorio de entrevista televisiva a matrimonio indígena "No hacemos un programa para incomodar a nadie, de manera tal que a todos aquellos partícipes o no partícipes de ese móvil que se hayan sentido mal o incomunicados, les queremos pedir disculpas", dijo ayer Doman, al comenzar su programaluego de la ola de repudios. Ante esto, Inadi y Defensoría del Público emitieron un comunicado en el que afirman: "La disculpa ofrecida por el conductor del programa televisivo, donde se discriminó y ridiculizó a dos personas de pueblos indígenas, no contiene ninguna revisión crítica de lo ocurrido y no repara el carácter lesivo del diálogo emitido al aire". Además sostuvieron que en el reportaje "se banalizó y despreció también la lengua y la cultura originaria". Frente a esto, la Defensoría se encuentra en contacto con producción del programa para gestionar posibles instancias reparatorias, informó el comunicado. Un informe realizado este lunes por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría definió como "modalidad irrespetuosa, burlesca y ridiculizante" el abordaje comunicativo de las y los periodistas del programa durante la entrevista. La Defensoría recordó que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece en su artículo 3 que "los medios de comunicación tienen, entre otros, el objetivo de preservar y promover la identidad y los valores culturales de los Pueblos Originarios". Por otra parte, el Inadi alertó sobre "la continuidad de estas prácticas comunicativas" y reiteró "la necesidad de promover cambios culturales que impulsen el desarrollo de abordajes comunicativos inclusivos, que respeten la diversidad". Por eso hizo "especial hincapié en la importancia del cumplimiento del convenio 169 de la OIT" que establece que "los pueblos indígenas deben gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación" y el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional que llama a "garantizar el respeto a su identidad".