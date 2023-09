Una fecha que se eligió debido a la combinación del número 6 y el 9, dando como resultado el 69, un número popularmente conectado a la posición sexual donde dos personas realizan sexo oral en simultáneo.

Cada 6 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Sexo Oral, una fecha que se eligió debido a la combinación del número 6 y el 9, dando como resultado el 69, un número popularmente conectado a la posición sexual donde dos personas realizan sexo oral en simultáneo. Cabe mencionar que la relación entre la posición y el número se debe a la disposición de los cuerpos que realizan la acción. La misma apareció en el Kamasutra, por lo que ya existía hace alrededor de 2 mil años atrás. Según el Ministerio de Salud de la Nación, "La sexualidad es parte de la vida de todas las personas de diversas edades, cuerpos, identidades de género, estén o no en pareja y vivan con o sin discapacidad. Los deseos, las preferencias y decisiones pueden cambiar a lo largo de la vida. Las prácticas no definen la orientación sexual". En ese marco, el sexo oral -aunque es una práctica beneficiosa como alternativa al acto sexual con penetración- también requiere de cuidados clínicos para realizarse sin riesgos. Las precauciones permiten evitar infecciones u otro tipo de enfermedades. Por eso, en el marco de la efeméride, te traemos todos los cuidados que debes saber a la hora de practicarlo. El sexo oral sin protección incrementa el riesgo de infecciones con el VPH (virus del papiloma humano), Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-Sida), sífilis, gonorrea, herpes, clamidia, hepatitis y amigdalitis gonocócica. En definitiva, aumenta el riesgo de contagio de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual en inglés) frente a las que cualquier persona puede estar expuesta. Según el Ministerio de Salud, "Es importante saber que no generan inmunidad una vez contraídas, por lo cual una persona puede adquirir reiteradas veces una misma infección". Se transmiten a través de tres vías: VÍA SEXUAL: por relaciones sexuales sin uso de preservativo, a través del contacto con semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales, sangre.

Picazón en los genitales externos. A la hora de practicar sexo oral, el Ministerio de Salud recomienda, ya sea boca-vulva, boca-ano o boca-pene, usar un método de barrera: preservativo (método anticonceptivo gratuito) o campo de látex, que se puede armar al cortar un preservativo. Las heridas en la boca (llagas, herpes, aftas) aumentan la posibilidad de una infección . Lavarse los dientes puede abrir pequeñas lesiones, por eso, se recomienda no hacerlo antes de practicar sexo oral . En el mismo sentido, se debe lavar con agua y jabón antiséptico la zona .

, el campo de látex también puede prevenir la transmisión de . Como en cualquier otra práctica es recomendable realizar consultas médicas para descartar enfermedades o infecciones presentes. Cabe mencionar que el preservativo es el único método que te protege de Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA.