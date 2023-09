Milei dio detalles de su reunión con el FMI: “Fui muy claro, la deuda se paga”

El candidato a presidente de La Libertad Avanza brindó definiciones de su encuentro con las autoridades del organismo multilateral de crédito en el que ratificó su plan económico.

Envalentonado con el resultado de las PASO, Javier Milei continúa de campaña con la mira puesta en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. El candidato a presidente de La Libertad Avanza ratificó su plan económico, con la dolarización como caballo de batalla, y dio definiciones de lo que fue su reunión ante autoridades del Fondo Monetario Internacional ante quienes se comprometió a pagar la deuda que mantiene Argentina.

Luego que el INDEC informara que la inflación de agosto fue del 12,4%, Milei advirtió por “la emisión monstruosa” que realizó el Gobierno de Alberto Fernández durante los últimos dos años y se mostró preocupado por “la bomba que deja” a la futura administración.

Frente a la suba de precios anual, que fue de 124,4% en los últimos doce meses, el economista defendió su plan de dolarización y citó como ejemplo que “con un programa exitoso” como la convertibilidad, “entre 18 y 24 meses” el país podría estabilizar su economía.

En declaraciones a TN, al ser consultado por quienes cuestionan y califican de inviables sus propuestas, el diputado libertario contestó que “los economistas locales son tan mediocres que parece que no entienden el español”. En este contexto, agregó que ante las autoridades del FMI fue “muy claro” al respecto de que “los contratos, los compromisos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla; la deuda se paga”. “Al proponer el cierre del Banco Central, donde el dólar se utiliza instrumentalmente, evitaría una hiperinflación; al revés de lo que dicen los mentirosos de la casta”, continuó.

Milei aseguró que “cada día es más factible” aplicar su plan porque “hay fondos de inversión que están trayendo propuestas para hacer la dolarización”. “Si dolarizás, no hay mas devaluación ni inflación”, enfatizó y señaló que “con un programa económico creíble” y “como la dolarización es irreversible, naturalmente va a ser expansiva”.

El candidato libertario respondió además sobre otras de las grandes dudas que giran en torno a un eventual triunfo suyo: la gobernabilidad. Para el economista “el escenario político después del 22 de octubre si nosotros ganamos no va a ser el mismo que el de ahora”, por lo que adelantó que “podría haber alianzas con todos aquellos que sean afines a las ideas de la libertad”. En este marco, descarta a los radicales, la Coalición Cívica y al kirchnerismo, pero le abre una puerta a “una parte del PRO” y “una parte del peronismo”. “Con un reordenamiento ideológico no se si no tenemos los votos para pasar por el congreso”, planteó.

“Convocaría a Macri y a todos los argentinos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad”, insistió llamando una vez más al expresidente que en las últimas horas dijo que no aceptaría ningún cargo. Milei entendió la respuesta de Macri y consideró que lo dijo porque “está en campaña y tiene que ayudar a que no se destruya el partido que creó porque viene tercero y viene mal”.

De no contar con apoyo, dijo que avanzaría “sobreaccionando el ajuste en la política fiscal”: “Que la casta sufra muchísimo más, para que la política fiscal absorba pesos y si no me lo dejan hacer vía la eliminación del Banco Central, absorbo pesos vía una política fiscal mucho mas agresiva. El ajuste no lo paga la gente, lo van a pagar los delincuentes de los políticos”.