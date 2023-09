Almirón: “Hoy sirvió para darnos un poquito de tranquilidad”

El entrenador de Boca habló tras la victoria de su equipo ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

"Hoy sirvió para darnos un poquito de tranquilidad. El sábado jugamos de local contra Lanús, que es un rival fuerte también, y después viene lo que todos esperamos hace mucho tiempo. Ahora a descansar, a recuperarse, algunos que nos les tocó jugar tendrán que jugar el sábado y tener ya el grupo un poco más con minutos para poder sumar algunos jugadores para pensar en todo lo que viene, se viene una seguidilla de partidos y todos son importantes. Muy contento por los jugadores, porque se merecen este momento también. Hacen un gran esfuerzo, son un gran grupo. Contento por ellos, mucha alegría", inició.

Ante la consulta por el regreso a las redes tanto de Lucas Janson como Darío Benedetto, el ex-Lanús e Independiente habló sobre la dinámica del equipo y la gran cualidad de la que gozó en el encuentro de hoy. "El delantero es de goles, es importante que al equipo no le hicieron un gol también. Chiquito (Romero) las que tuvieron ellos la tapa, eso también te da para asentarte en el partido, creo que merecíamos más amplitud en el marcador. El equipo creo que venía jugando bien, el partido pasado también lo jugó bien, pero como mencioné recién en momentos; y si no podes aprovechar los momentos los rivales también juegan".

"Hoy, por suerte, el equipo fue constante. Fue constante durante los 90 minutos, hay minutos donde hay que defender y el equipo lo hizo también. Es importante que los delanteros metan goles siempre, yo siempre menciono que el grupo está muy metido. Todos son muy importantes para mí".

A su vez, Almirón dejó sus sensaciones sobre los rumores de disconformidad en su equipo y develó que no podría sentirse más a gusto en su rol actual como entrenador de Boca. "La verdad que no sabía que se hablaba de eso. No leo mucho, no veo. Solamente me enfoco con lo que pasa en el día a día, la relación con los jugadores de entrenarlos, la de preparar el partido que sigue, de elegir y todos estamos para lo mismo acá. Somos un equipo, hoy me toca ser el entrenador y yo estoy feliz por el momento en el que estoy, no cambiaría este lugar por nada en el mundo. Así que estamos afrontando lo que sigue, tenemos una gran unión (que es la manera en la que vamos a afrontar los partidos que siguen). Estoy en el lugar donde quiero estar y este momento no lo cambio por nada", concluyó.