El dramático recuerdo de Noelia Marzol sobre su boda fallida

Como si se tratara de una mala película, la bailarina contó una situación crítica que le tocó vivir con el papá de sus dos hijos.

En febrero del 2021, Noelia Marzol y Ramiro Arias formalizaron su historia de amor pasando por el Registro Civil. En ese momento, estaban esperando a Donatello, su primer hijo y había muchísima ilusión por dar el gran paso. Pero lo que nadie supo, al menos hasta ahora, es que la pareja tenía previsto casarse un poco antes de la fecha en la que finalmente lo hicieron.

Desde sus historias de Instagram, Noelia recordó la historia del día en que Ramiro decidió suspender la boda. "Me dejaste plantada en nuestro casorio. Llamaste y me dijiste: ‘Tenemos que suspender todo porque tengo que jugar un partido de fútbol en Rosario’”, detalló mientras fulminaba con la mirada a su hoy marido.

"Yo estaba embarazada y entré en crisis. Le dije que se encargara él de suspender todo y de sacar nueva fecha. Le dije: "Movés el contacto que tengas que mover, pero lo solucionás", porque que en ese momento no estaban dando fechas por la pandemia".

Noelia estaba furiosa, incluso explicó que su propio papá la llamó para que aflojara pero ella estaba tan indignada que terminó peleada con él. "No entendía cómo no le había dicho al técnico que se iba a casar. Y a mi papá le dije que no le iba a hablar nunca más porque eran tal para cual".

Noelia Marzol

Lo cierto es que el amor siempre es fuerte y en este caso, los dos son tan relajados que ella terminó entendiendo la situación. Al final, la boda se hizo unos días más tarde y el resto de la historia, ya es conocida por todos. "Estoy completamente enamorada", jura ella.