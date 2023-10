Osvaldo Granados tras el debate presidencial en Santiago del Estero: “Todos tuvieron miedo a perder”

En diálogo con Radio Panorama, el Lic. Osvaldo Granados brindó un análisis donde se refirió al presente que transita la política argentina y cuáles fueron los resultados del primer debate en Santiago del Estero.

El pasado domingo, Santiago del Estero fue sede del primer debate presidencial 2023 y la provincia estuvo bajo los ojos del país y del mundo. El evento polìtico se desarrolló de manera obligatoria de cara a las elecciones generales y tuvo como escenario al Fórum Centro de Convenciones.

En este contexto y tras una intensa jornada política, el Lic. Osvaldo Granados dialogó -como cada mañana- con el equipo del ciclo Debate Abierto de Radio Panorama, donde brindó su análisis en relación a la intervención de cada candidato y al presente de Argentina.

Fórum Centro de Convenciones

Sobre el inicio, el analista destacó a octubre como “un mes clave” y expresó - en relación al debate presidencial- que solo “podemos hablar de gestos, porque hablar de palabras es errado”. En este sentido, Granados apuntó contra los candidatos que buscan llegar a la Casa Rosada y dijo que “hablaron de lo mismo”.

“Es un partido de fútbol donde todos tuvieron miedo a perder. No se dijo nada extraordinario. El diagnóstico es el mismo de todos los días. No hay propuesta, no hay programas y hay más inflación”.

Dicho esto, el licenciado enfatizó en el duro camino que transita el oficialismo y mencionó las declaraciones que realizó la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, que fueron dadas a conocer por el senador nacional, Oscar Parrilli, donde afirma que “ningún gobierno que aumentó la pobreza con respecto al anterior, tiene posibilidad de ganar una elección”.

Nota en desarrollo...