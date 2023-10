Reapareció Horacio Cirio y destrozó a Martín Insaurralde: “No era el marido para Jesica”

Tras el escándalo del exfuncionario kirchnerista con Sofía Clerici, el papá de la conductora habló de la distancia que tiene con su hija.

El padre de Jesica Cirio reapareció en el programa Bien de mañana y opinó sobre el escándalo del que fue protagonista Martín Insaurralde con su nueva novia Sofía Clerici.

Horacio Cirio sostuvo en que el exfuncionario kirchnerista “no era el marido” indicado para su hija “porque eran dos personas distintas”.

El mediático volvió a hablar sobre la pelea que lo distancia desde hace años con la conductora. “Me gustaría estar al lado de ella para poder darle la contención que un padre le da a un hijo. Me gustaría que olvidara algún rencor que pueda haber”, comentó.

Sobre Insaurralde, opinó: “Lo que comenté una vez fue que de lejos veía que no era la pareja para Jesica porque eran dos personas muy distintas, en los trabajos eran muy distintos”.

Horacio Cirio dijo que no le “sorprende” lo que pasó. “Son muchos choques: la separación, las infidelidades, este problemita. Me angustia mucho no estar con ella, pero si ella elige así, seguirá siendo así”, remarcó.

“¿Qué piensa de todo esto?”, preguntó Fabián Doman. “Nada; no sé qué decir. No sé qué hablar, ni como ciudadano ni nada. Lo que sí es que me angustia mucho lo que está pasando Jesica”, insistió.

Varios de los panelistas del programa le plantearon al mediático qué pensaba sobre el patrimonio que tiene su hija. “Desconozco si es millonaria. No lo puedo asegurar porque no tengo relación con ella”, manifestó.

El papá de la animadora insistió en que quiere acercarse a su hija porque nota que está pasando un momento muy difícil en la vida y no quiere estar alejado. “Seguro que siente que todo es una pesadilla. Qué mejor que la contención de la familia”, sostuvo.

Entonces, el conductor del ciclo le pidió que hablara a cámara, como si del otro lado estuviera Jesica escuchando. “Me gustaría estar al lado de ella y de todos mis hijos, que espero que le den contención, al igual que la madre. No tengo rencor con nadie”, cerró.

El presente laboral de Jesica Cirio en la televisión quedó comprometido, según contó al aire de Intrusos, Marcela Tauro. “Se comunicaron con la productora para la que trabaja (Cirio) y le dijeron que se tomara vacaciones”, sostuvo la periodista, en referencia a La Peña de Morfi (Telefe).