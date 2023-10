El juez Federico Villena se inhibió de seguir con la causa contra Martín Insaurralde por violencia moral

El magistrado federal consideró que no podía seguir con la investigación porque el fiscal Sergio Mola había afirmado que tenía relaciones de amistad con el intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora. Ahora el caso pasa al juez Ernesto Kreplak.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, se inhibió este mediodía por violencia moral para seguir investigando en la causa del Yategate al ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, por lavado de dinero y evasión fiscal, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Si bien el magistrado consideró que no hay causales de recusación por el contendido del pedido de apartamiento del fiscal Sergio Mola y otras críticas decidió dar un paso al costado. Ahora la causa pasará a manos del juez Ernesto Kreplak, quien subroga al juzgado federal dos de Lomas de Zamora por las vacaciones de Juan Pablo Auge.

Kreplak es hermano del ministro de Salud de Kicillof y dirigente de la Cámpora, Nicolás Kreplak.

El fiscal había objetado el trabajo de la ex mujer de Insaurralde, Liana Toledo, como prosecretaria del juzgado de Villena. Toledo había asumido en el 2003 y Villena había sido designado en el juzgado en el 2018 por lo que no era causal de recusación.

En su escrito, Villena dijo que "como adelantara, la recusación intentada por el Dr. Mola, resulta ciertamente infundada".

"No tengo, ni tuve amistad con el Sr. Martín Insaurralde, más allá de la relación protocolar o cordial, que pueda tener con cualquier intendente cuyo municipio se encuentre territorialmente bajo la jurisdicción que corresponde a la Justicia Federal de Lomas de Zamora", agregó.

Subrayó que "sin embargo, ello en modo alguno podría haber afectado mi objetividad e imparcialidad para llevar adelante la investigación de los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones".

"El único argumento para intentar afectar la garantía de Juez natural, y en consecuencia sustraer de mi conocimiento esta pesquisa en ciernes, fue hacerse eco de una aseveración en el marco de un comentario periodístico sin viso de verosimilitud alguna", agregó.

Luego el juez dijo que "no puede soslayarse, y llama la atención del suscripto, el señalamiento del Sr. Fiscal, en cuanto a la “urgencia” de la presentación de la denuncia que diera inicio a estos actuados, cuya supuesta premura, escapa absolutamente a mi incumbencia".

Recordó a Mola "la gran cantidad de denuncias que se reciben a diario en nuestros tribunales, en días y horas inhábiles, situación absolutamente habitual, más aún, luego de la pandemia que mundialmente hemos padecido, y la habilitación de las vías electrónicas para concretar las mismas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más aún, cuando un juzgado con competencia penal federal se encuentra de turno".

En cuanto al argumento relacionado "con la prestación de servicios ante el Tribunal a mi cargo, por parte de Liana Toledo, ex esposa del Sr. Insaurralde, quien cabe destacar se encuentra actualmente en uso de licencia, y no forma parte del equipo de trabajo de la Secretaría en la cual quedara radicada a denuncia sub examine; debe señalarse, que aquella se desempeña en el Poder Judicial de la Nación desde el año 2003 y en esta judicatura desde el año 2008".

"Los argumentos del Sr. Fiscal, importan afirmaciones infundadas, montadas sobre versiones periodísticas sin verificación probatoria alguna, o sobre situaciones, que en modo alguno podrían afectar la investidura y objetividad de este magistrado", agregó.

Luego subrayó que "sin perjuicio de haber refutado todos y cada uno de los argumentos ofrecidos por el Dr. Mola, la escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora sí mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él".

El ejercicio de la magistratura "dada su relevancia, conlleva necesariamente convivir y soportar todo tipo de presiones, de las partes, de los medios de comunicación, y de los distintos factores de poder que habitualmente cohabitan la sociedad; más ellas, en modo alguno pueden conmover la templanza ecesaria para desempeñar ese rol", dijo.

"Justamente, por la responsabilidad con la que asumo esa tarea, y con el único objetivo de hacer prevalecer el valor justicia y la confianza de los ciudadanos en ella, es que de manera excepcional, adoptaré la decisión de excusarme", añadió Villena.