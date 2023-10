Boxeador amateur murió tras recibir un brutal golpe en una pelea por 19 dólares

La víctima de 23 años agonizó tres días y murió tras haber recibido un fuerte golpe en la cara que le produjo un traumatismo de cráneo.

Joao Victor Penha, un joven boxeador amateur, falleció tres días después de recibir un brutal golpe en la cara durante una pelea que se disputó en Jijoca de Jericoacoara, en Brasil, en un combate en el que el ganador se llevaba 20 mil pesos y el perdedor diez mil.

Antes de la pelea, la familia del joven de 23 años le pidió que no peleara. Y, ahora, su hermano lamenta su muerte. “Desafortunadamente, la vida de mi hermano se perdió por 19 dólares”. A pesar de que el boxeador fue atendido de inmediato por los servicios médicos y que incluso recuperó el conocimiento, su estado empeoró y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Joao Victor Penha quedó KO a los 90 segundos tras un tremendo puñetazo en la cara

A los 90 segundos de iniciarse el combate, Joao Victor Penha recibió un golpe directo en la cara que lo dejó nocaut y que le provocó la muerte. El joven boxeador fue atendido inmediatamente, recuperó el conocimiento, pero poco después empeoró y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano.

El devastador puñetazo le produjo un traumatismo craneoencefálico que finalmente le produjo la muerte. Después de realizar los exámenes, el paciente fue declarado con muerte cerebral, lo que también le provocó un paro cardíaco. La policía local investiga las causas de la muerte del boxeador brasileño.

Quién era Joao Victor Penha

Más allá de su pasión por el boxeo, Joao Victor era el responsable de recursos humanos en un hotel en el noreste de Brasil, y vivía en Jijoca de Jericoacoara con su familia.

Que dijo la familia de Joao Victor Penha antes de la pelea

“Estas peleas son un absoluto absurdo. Ni siquiera sé qué decir, especialmente después de la tragedia con mi hermano. No queríamos que participara. Todos estábamos muy preocupados; mi madre le pidió que no peleara, intuyendo que podía pasar algo más grave. Hablamos con él, pero nos pidió apoyo y entonces no tuvimos otra opción” declaró su hermana a los medios locales.

Que es un traumatismo craneoencefálico

El traumatismo craneoencefálico es la causa más frecuente de daño cerebral y es una lesión cerebral de origen traumático. Implica una afectación en encéfalo a causa de un traumatismo en el cráneo. El encéfalo, que junto con la médula espinal forma el Sistema Nervioso Central, está protegido por el cráneo y comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo.

El cerebro es la estructura más compleja del organismo humano y el principal centro nervioso; sus diferentes áreas son las principales responsables del movimiento, las sensaciones y percepciones, las emociones y la conducta, y en él, se llevan a cabo las funciones mentales superiores.