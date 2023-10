La tasa de interés que la Argentina paga al FMI, subió del 7,1% al 8,2%

Un reporte elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), adjudica responsabilidad de la suba al incremento en las tasas internacionales, los cuales superan el gasto social que posee la Argentina.

En lo que va del año, la tasa de interés que la Argentina paga al Fondo Monetario Internacional (FMI) subió del 7,1% al 8,2%, encareciendo aún más la deuda soberana, al elevar la cuenta total de intereses a más de u$s3.200 millones anuales. Según un reporte elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el cual le adjudica responsabilidad de la suba al incremento en las tasas internacionales. De esta manera, los intereses de la deuda ya equivalen al presupuesto por asignación universal por hijo (AUH), el salario familiar, las políticas alimentarias y el programa Potenciar Trabajo.

Los intereses de la deuda superaron el gasto social, que en gran medida viene cayendo De acuerdo con el comportamiento de la economía global, los pagos de intereses de la deuda es el rubro que más viene subiendo en el Presupuesto Nacional y equivale a lo que el Gobierno gasta en la políticas sociales. Al 30 de septiembre último, los intereses de la deuda sumaron $2,3 billones, lo cual arrojó un crecimiento real por encima de la inflación que fue del 11,5%. Este aumento se explica "principalmente por los mayores pagos de intereses por los préstamos del exterior, en un contexto de suba de tasas de interés internacionales. Los pagos al FMI acumularon $514.921 millones en el año". Los pagos de intereses al FMI superan el gasto de la AUH En tanto, los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) totalizaron $483.872 millones, una caída real del 14,4%. Las Asignaciones Familiares de trabajadores y jubilados sumaron $580.230 millones, un retroceso del 35,6%. Los programas Potenciar Trabajo acumularon en 9 meses un total de $662.952 millones, una caída real del 1,6%. Y el ítem Políticas Alimentarias sumó $480.272 millones, una baja del 6,2%. Estos cuatro rubros, vinculados a las políticas o gasto social, suman $2.207.326 millones en contraposición de los $2.300.638 millones de intereses. El Informe de la OPC advierte que "las prestaciones sociales ($12.116.485 millones) mostraron una variación negativa, acumulando una caída de 7,1% en el tercer trimestre de 2023". Además, observó reducciones en las jubilaciones y pensiones (-3,5%), en las asignaciones familiares (-27,4%) y en los programas sociales (-12,6%). Por otra parte, se evidenció una suba en las pensiones no contributivas (4%). Caída del gasto previsional: las jubilaciones que no percibieron bonos perdieron 7,8% En lo que respecta a las jubilaciones y pensiones, los que no recibieron ningún bono tuvieron una pérdida fuerte frente a la inflación, que se suma lo ya depreciado en 2020, 2021 y 2022. Según la OPC, en estos primeros nueve meses, "la caída del gasto previsional se explicó principalmente por la brecha entre la actualización de los haberes ajustados por la fórmula de movilidad y la inflación". Para los jubilados de más bajos ingresos, la caída se atenúa por la aplicación de bonos ($10.000 en enero y febrero, $15.000 entre marzo y junio, $17.000 en julio, $20.000 en agosto y $37.000 en septiembre". "Descontando los gastos destinados al pago de los bonos, la caída del gasto en jubilaciones y pensiones es de 7,8% interanual", destacaron en el informe de la OPC. Los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos) mostraron una reducción del poder de compra de 13,8% interanual al tercer trimestre de 2023, mientras que los haberes mínimos prácticamente equipararon la inflación (0,5%).