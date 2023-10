Margot Robbie y Brad Pitt podrían encabezar la remake de un clásico del cine

La protagonista de Barbie, Margot Robbie, y el protagonista de Fight Club, Brad Pitt, volverán a trabajar juntos.

Luego de haber trabajando juntos en la última película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… In Hollywood, Margot Robbie y Brad Pitt vuelven a trabajar juntos pero esta vez en una remake de un clásico de cine.

¿Recuerdan The Thin Man (La cena de los acusados)? Es una saga de películas estrenada en 1934, y es considerada una de las primeras comedias cinematográficas de detectives del cine.

Según dieron a conocer a través de sus compañías productoras LuckyChap Entertainment y Plan B, Margot Robbie y Brad Pitt estarían en conversaciones para hacerse con los derechos de remake de la película dirigida por W. S. Van Dyke.

Los derechos sobre The Thin Man recientemente se hicieron disponibles y al parecer ambas productoras tenían interés desde hace algún tiempo para poder llevar nuevamente a la pantalla la historia de este clásico. Según informa el sitio The Wrap, ambas compañías tienen la intención de producir una nueva película de forma conjunta.

¿De qué va?

The Thin Man se basa en la novela homónima escrita por Dashiell Hammett y publicada en 1934. La trama sigue la historia de Nick Charles, un detective privado retirado, y su esposa Nora Charles, una adinerada heredera acostumbrada a la alta sociedad. Juntos se disponen a investigar la misteriosa desaparición de un hombre. La pareja protagonista fue interpretada por los actores William Powell y Myrna Loy.