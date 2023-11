El granizo destruyó 1,4 millones de kilos de frutillas en Santa Fe

El hecho sucedió en Coronda, principal ciudad productora de la fruta. Además, varios cultivos hortícolas se vieron afectados por la tormenta.

Las tormentas del fin de semana pasada trajeron consecuencias negativas a la producción. En este caso, el granizo que cayó en la ciudad santafesina de Coronda afectó a 176 hectáreas de frutillas, lo que se traduce en un en una pérdida estimada en 1,4 millones de kilos de frutillas.

Según publicó el portal Uno de Santa Fe, María Belén Sierra, subsecretaria de Producción de la Municipalidad de Coronda, detalló que el viernes pasado la caída de granizo dañó a 170 hectáreas de frutillas en la ciudad, comprometiendo el abastecimiento del sector industrial en todo el país. Además, remarcó que este episodio, acompañado por fuertes lluvias y vientos, se dio cerca del final de la cosecha, complejizando aún más la recuperación.

"Lamentablemente, la jornada del viernes fue fatídica cuando empezó a caer el granizo, que no estaba pronosticado en ninguna de las plataformas que los productores frecuentemente consultan", expuso la funcionaria sobre la tormenta, que estuvo acompañada de vientos y lluvia. La pérdida estimada es de 1,4 millones de kilos de frutillas y estimativamente 67 productores fueron los afectados, publicó el portal.

Coronda es el principal polo frutillero del país. En las provincias de Buenos Aires y Tucumán se siembran más hectáreas, pero en esta región de Santa Fe los “camellones” (surcos) con frutillas se concentran alrededor de esta ciudad.

La subsecretaria aclaró que esta no solo afecta a la producción primaria, sino que afecta totalmente al abastecimiento del sector industrial, como el yogur, el helado y la coctelería. "Tenemos mano de obra sin laburar, una industria que no va a tener abastecimiento por 10 días, porque la planta con suerte va a volver a dar frutillas en 15 días, por lo que por ese tiempo Coronda no tiene frutillas. Desde el 2005 no caía un granizo de esta magnitud", recalcó.

Informe

Según el informe que suscriben María Belén Sierra Subsecretaria de Produccion de la Municipalidad de Coronda y la Ing. Maria del Huerto Sordo, responsable de la oficina técnica de INTA Coronda, se vieron afectados varios cultivos hortícolas, el principal cultivo afectado fue la frutilla, como así también cultivos extensivos de la zona.

"Cabe aclarar que el porcentaje de daño varía entre 40 al 100% de la superficie informada, dependiendo del tipo de cultivo y geolocalización", remarcó el trabajo.

El fenómeno abarcó, como es muy inusual una franja extensa del territorio, desde el km 410 al sur hasta el km 427 al norte, por Ruta Nacional 11, extendiéndose hacia el este marguen Rio Coronda y oeste, en forma variable.