Violenta pelea entre hermanos por la herencia familiar dejó a uno internado en terapia intensiva

La disputa por la casa paterna entre dos hermanos en Campo Alegre terminó en una brutal pelea con arma blanca, dejando a uno de ellos en estado crítico e internado en terapia intensiva.
Un violento episodio familiar sacudió anoche al paraje Campo Alegre, en el departamento Juan F. Ibarra, cuando dos hermanos se enfrentaron con un arma blanca, provocando graves heridas a uno de ellos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según información oficial, el hecho fue reportado mediante un llamado del sargento Luis Sosa, del Destacamento N.º 1 de Roldán, quien alertó sobre una pelea entre Vicente Gerardo Paz (58) y Elvio Ricardo Paz (53), ambos residentes en el mismo paraje. Fuentes cercanas señalaron que el conflicto se originó por una disputa por la tenencia de la casa paterna.
Ante la gravedad del incidente, se solicitó de inmediato una ambulancia, mientras el comisario Ariel Barros y su equipo se dirigían al lugar para constatar la situación.
Al arribar, los efectivos dialogaron con Vicente Gerardo Paz, quien reconoció haber mantenido una pelea con su hermano, resultando ambos heridos.
Elvio Ricardo Paz fue trasladado al Hospital Zonal de Suncho Corral, donde el Dr. Raúl Cáceres diagnosticó traumatismo de cráneo y profundas heridas cortantes, ordenando su derivación inmediata al Hospital de La Banda, donde quedó internado en terapia intensiva.
Por su parte, Vicente Gerardo Paz recibió atención médica en el mismo nosocomio, presentando una herida cortante en el cuero cabelludo.