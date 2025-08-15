Ingresar
Susto en la zona sur: una moto chocó violentamente a un hombre que estaba limpiando la vereda

Ambos fueron trasladados al hospital Regional. Ocurrió en Avenida Solís entre Colombia y Ecuador.

Hoy 12:26

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes de esta Capital dejó como saldo dos hombres heridos que debieron ser trasladados al Hospital Regional.

El hecho tuvo lugar sobre calle Solis, cuando un motociclista identificado con el apellido Achaval, de 51 años, domiciliado en barrio Almirante Brown, que circulaba en una Honda CG Titan 150 cc sin dominio colocado, colisionó contra un hombre que se encontraba limpiando la vereda.

El empleado involucrado El empleado involucrado

La víctima fue identificada como Ángel Álvarez, de 33 años, residente en barrio Ejército Argentino y empleado de un comercio de la zona.

Tras el impacto, personal del servicio de emergencias SEASE asistió a ambos heridos: Álvarez fue trasladado en la unidad Eco 01 a cargo de la paramédica Patricia Díaz, mientras que Achaval fue derivado en la unidad Eco 04 a cargo del paramédico Gonzalo Coronel.

En el lugar permaneció personal policial aguardando la intervención de la División Criminalística para las pericias correspondientes.

Zona donde ocurrió el accidente Zona donde ocurrió el accidente

TEMAS Policía de Santiago del Estero

