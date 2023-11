Quilmes le ganó a Gimnasia de Mendoza y avanzó en el Reducido de la Primera Nacional

Tras la suspensión de la semana pasada, el Cervecero se impuso por 1-0 a puertas cerradas.

Quilmes superó a Gimnasia de Mendoza por 1 a 0 como local en la cancha de Platense y avanzó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en la reanudación del partido suspendido por la agresión al arquero visitante.

El único gol lo hizo Martín Río, a los 14 minutos del segundo tiempo, en un encuentro que tuvo 23 y 22 minutos en cada etapa luego de lo que fue la suspensión del pasado fin de semana cuando le tiraron un explosivo al arquero Braian Olivera.

Quilmes aprovechó su ventaja deportiva, que llevó a la desesperación de Gimnasia de Mendoza cuando el reloj marcaba el poco tiempo en juego, y de contra lo ganó después de desperdiciar varias oportunidades claras.

Ahora, Quilmes se enfrentará a Deportivo Riestra, también con ventaja deportiva, en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Los otros cruces serán Atlético de Rafaela vs. Estudiantes de Río Cuarto, Almirante Brown vs. Ferro y Deportivo Maipú vs. Temperley.