Sorpresas y confirmaciones en las dos listas que competirán por la presidencia de Boca

El próximo 2 de diciembre habrá elecciones en el club xeneize. De un lado Riquelme y del otro Macri.

Con las dos listas confirmadas, tras la inscripción de vocales titulares y suplentes que competirán para las elecciones presidenciales en Boca el 2 de diciembre próximo, hubo algunas sorpresas y varias confirmaciones detrás de las fórmulas anotadas: Juan Román Riquelme-Jorge Ameal por el oficialismo; y Andrés Ibarra-Mauricio Macri por la oposición.

En la lista del oficialismo, entre los vocales titulares hay nombres que formaron parte de la actual gestión y otros que no son tan conocidos.

Continuarán Ricardo Rosica, actual secretario general y que en algún momento se lo nombró como posible vice de Riquelme, ya que es el dirigente más cercano al ídolo "xeneize" y quien no tenía una buena relación con Ameal, más allá de que pertenece a su agrupación Juntos x Boca.

Carlos Montero, actual tesorero, cercano a Jorge Ameal; Alejandro González, encargado de Relaciones Públicas y el hombre de mayor confianza del actual presidente de Boca; Sebastián Gianorio, hombre fuerte de las Filiales boquenses cercano a Cristian Riquelme, se destacan en la lista que encabeza el "10".

También están Carlos Colombo, de Interior y Exterior; Diego Anro, de Asuntos Institucionales y Gremiales, dirigente del sindicato de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires; Alejandro Veiga, Prosecretario y muy cercano a Rosica; Alejandro Desimone, del Básquet; Orlando Giménez, a cargo de Legales; Emiliano Algieri, presidente del Tribunal Disciplinario; y Eugenio Buscaglia, actual vocal suplente; y Silvia Gottero, exdiputada nacional por el peronismo en CABA, viuda de Roberto Digón, quien encabeza la Agrupación Nuevo Boca y de muy buena relación con Román.

Te recomendamos: Riquelme lanzó su primer spot como candidato a la presidencia de Boca

Entre los nuevos vocales suplentes, aparecen nombres importantes. Uno es Santiago Carreras, integrante de La Cámpora y gerente de Asuntos Institucionales de YPF. Y Adriana Bravo, quien es la actual vicepresidenta tercera del club (ocupó ese puesto tras el fallecimiento de Roberto Digón).

Completan el cuadro Alejandro Cosentino, a cargo del Departamento de Socios, y se verá si sigue en esa función; y una de las sorpresas es Hipólito Nosiglia, uno de los hijos de Enrique, un hombre de la política boquense que lidera la agrupación "Por un Boca Mejor".

Cabe recordar que el radical "Coti" Nosiglia, exministro del gobierno de Raúl Alfonsín, fue uno de los principales apoyos a Mauricio Macri en su arribo a Boca, en diciembre de 1995.

En esta nómina, quedaron afuera dos hombres muy cercanos a Jorge Ameal: Carlos Navarro, Secretario de Obras; y Martín Mendiguren, a cargo de los Deportes Amateurs del club. Estas ausencias motivaron fuertes discusiones en el oficialismo, ya que el actual presidente quería que siguieran en el club y fue un duro golpe para él. Y uno de sus grandes enojos a la hora de las negociaciones.

En la lista de Macri hay apellidos muy ligados a los 24 años que su espacio estuvo al frente de Boca hasta que Ameal y Riquelme destronaron a la fórmula Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, el 8 de diciembre de 2019.

En este punto tuvo mucha influencia el expresidente boquense Daniel Angelici, quien participó de las decisiones más importantes de algunos apellidos.

El que más llamó la atención fue el de Mario Pergolini, quien fue vicepresidente primero de Jorge Ameal tras el triunfo de 2019. Pero el conductor de radio y TV no será el único exoficialista que pasará a las filas de la oposición.

Entre los vocales suplentes estará Alberto Salvo, quien llegó al club de la mano del exgobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja, y participó hasta el año pasado en el oficialismo.

Otra sorpresa de último momento fue la inclusión de Horacio Paolini, uno de los hombres importantes en la era del expresidente boquense, quien llegó a ser vice tercero. El empresario de las grúas ocupará el lugar que había tomado Jorge Reale en la lista original.

El publicista mendocino, de 51 años, iba a ser candidato a presidente por Familia Xeneize, pero decidió darse de baja y no participar en el escrutinio. Lo acompañaba Diego Lajst, cuya agrupación "Boca La Causa" se unió a la nómina opositora y esta como vocal titular.

Natalia Pompilio y Leandro Crespi, hijos de Pedro (ex presidente entre 2007 y 2008, cuando falleció) y Juan Carlos, estarán también entre los vocales titulares, igual que Carlos Aguas, ex secretario y ex tesorero en la gestión Angelici.

También están en la lista opositora Edgardo Alifraco, ex vicepresidente de la Asamblea de Representantes (y actual diputado de La Libertad Avanza) y Marcelo London, uno de los dirigentes que manejó el fútbol en la época dorada del DT Carlos Bianchi.

Daniel Artana (economista del Grupo FIEL, muy cercano al candidato Javier Milei); Javier Medín, ex integrante de la Comisión Normalizadora de AFA; Francisco Quintana, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; y Raúl Ríos que estuvo a cargo de la Agencia Gubernamental de Control de CABA, completan la nómina detrás de Ibarra-Macri, en una clara ostentación de poder.