Martín Palermo confirmó que si Andres Ibarra gana las elecciones será DT de Boca: "Es mi sueño"

El actual entrenador de Platense recordó que varios ídolos del Xeneize han tenido su oportunidad en gestiones anteriores y no ocultó su deseo asumir el cargo.

Auna semana de lo que serán las elecciones presidenciales en Boca y con el plantel concentrado para el duelo del domingo ante Godoy Cruz por la Copa LPF, el Xeneize sigue sin saber quién será el sucesor de Jorge Almirón. En medio de todo ese clima, Martín Palermo jugó fuerte y confirmó que, si Andrés Ibarra y Mauricio Macri se imponen en las elecciones, tendrá "la posibilidad" de ser el DT de Boca.

"Desde que empecé mi carrera como entrenador, siempre que me preguntaron cuáles eran mis sueños, dije que eran los de dirigir a Boca y Estudiantes. Hoy estoy con la posibilidad de que (Andrés) Ibarra me tenga en consideración y con la posibilidad de cumplir ese sueño, ser el técnico de Boca", expresó el Titán en la conferencia de prensa posterior a la derrota del Calamar.

Al ampliar sobre esa posibilidad, Palermo enumeró a otros exjugadores que tuvieron la chance de dirigir al Xeneize y se lamentó por no haber sido tenido en cuenta, aunque al final remarcó que hoy parece ser el principal candidato de la oposición si vencen en las elecciones: "En todo este tiempo han pasado otros presidentes, como Daniel Angelici en dos períodos, han estado el Vasco (Rodolfo) Arruabarrena, Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca estuve en consideración ni me llamaron. Con esta gestión actual les ha tocado al Negro (Hugo) Ibarra y a (Sebastián) Battaglia. No me ha tocado tampoco la posibilidad. Hoy, si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el técnico de Boca".

Si bien el nombre de Palermo ha sido vinculado con Ibarra y Macri desde que ambos confirmaron que buscarán destronar a Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, lo cierto es que esta es la primera vez que el histórico exjugador del club se manifestó al respecto.

¿Y si Platense busca renovarle el contrato? Con el Xeneize en el horizonte, Palermo fue claro: "El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir a Boca y que con Boca no va a competir. Ahora, cuando sucedan las cosas, espero que ese sueño se cumpla, que algún día me toque volver a La Bombonera y que el hincha me reciba como su entrenador y no el del equipo rival. No hay más vueltas que darle a esto".